Leoni Torres, doble nominado al Latin Grammy, actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue desplegando su programación estelar para conmemorar su 50.º aniversario y lo hace ahora con la incorporación de Leoni Torres, cantante, músico, compositor y productor cubano originario de Camagüey.

Con este nuevo fichaje, la organización continúa desvelando el hilo musical de una edición dedicada a ‘Las Vegas’, donde los grandes nombres de la escena latina e internacional protagonizarán una de las celebraciones más esperadas del año.

Leoni Torres es considerado un referente de la música cubana contemporánea, con una carrera que comenzó en 1998 en agrupaciones de su país y que despegó en 2007 como solista. Con nueve discos en solitario y una profunda versatilidad artística, es reconocido por fusionar géneros y reinventar el sonido salsero con propuestas frescas y modernas.

Además de su voz, Torres destaca como compositor de éxitos internacionales. Su firma está presente en temas como Traidora popularizado por Marc Anthony y Gente de Zona y galardonado como ‘Mejor Composición de Música Tropical’ o Para que un día vuelvas, coescrito con Pablo Milanés.

Miembro de la Academia Latina de la Grabación, ha sido nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical Tradicional: en 2021 por Alma Cubana y en 2022 por Canten – Homenaje a Polo Montañez.

Canciones como Toda una vida, Es tu mirada, Las cosas que te pido o Me quedo contigo lo han consolidado como una de las voces más queridas del panorama latino, y ahora está listo para hacer vibrar al público del Carnaval con su inconfundible estilo.