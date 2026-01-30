Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la mansión de lujo flotante del dueño del Tottenham que estos días permanece en el Puerto de Las Palmas

El megayate 'Aviva', propiedad del dueño del Tottenham, Joe Lewis, llega desde Estados Unidos, ofreciendo lujo y comodidades como pista de pádel, un gimnasio, obras de arte y ocho opulentas suites

El megayate de lujo del dueño del Tottenham llega al Puerto de Las Palmas

El megayate de lujo del dueño del Tottenham llega al Puerto de Las Palmas

Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Una pista de pádel, ocho suites de lujo, ascensores, gimnasio y piano. Estas son algunas de las comodidades y servicios que ofrece el Aviva, el megayate de lujo de Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham, que permanece estos días atracado en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas.

Con 98,4 metros de longitud y 18 de ancho, esta lujosa mansión flotante ocupa el lugar número 98 dentro del ranking de yates con mayor envergadura del mundo, una tabla que está encabezada el Azzam, un barco del jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan.

El Aviva llegó este jueves al Puerto de Las Palmas procedente del puerto Fort Lauderdale, en Estados Unidos, de donde partió el 15 de enero, y hasta el momento la Autoridad Portuaria no ha ofrecido en su aplicación información sobre el destino.

El 'Aviva' atracado en el Muelle Sanapú.

El 'Aviva' atracado en el Muelle Sanapú.

Construcción y perfil del propietario

Este impresionante barco fue construido en Alemania por Abeking y Rasmussen en 2017 para el millonario empresario e inversor británico de 88 años que reside en Bahamas y que además de ser el dueño del Tottenham, uno de los equipos de fútbol que juegan en la Premier League, tiene varias empresas y propiedades inmobiliarias en todo el mundo, forma parte de la lista de personas más ricas del mundo que elabora Forbes y está entre los diez más ricos de Reino Unido.

El yate está valorado en unos 250 millones de dólares y su mantenimiento anual cuesta entre 15 y 25 millones de dólares.

Alojamiento y tripulación

El Aviva tiene ocho lujosas suites en las que se pueden alojar cómodamente 16 huéspedes y cuenta con una tripulación que oscila entre las 25 y las 35 personas, de forma que se puede garantizar la comodidad y una opulenta experiencia durante la travesía.

El 'Aviva' visto desde la proa

El 'Aviva' visto desde la proa

Durante ese tiempo, los invitados de Joe Lewis, que reside gran pate del tiempo en esta mansión, puedes disfrutar de una pista de pádel interior, un gimnasio, una sala de cine y otra de masajes y un club de playa.

Arte y diseño interior

En sus paredes cuelgan grandes obras de arte, entre las que se encuentran cuadros de Chagall o Picasso y para pasar de una cubierta a otra, los pasajeros pueden utilizar un ascensor.

En uno de sus salones, por otro lado, hay un gran piano, y de noche, ofrece una impresionante estampa gracias a sus luces subacuáticas.

Tecnología y navegación

Con un sistema híbrido, este barco que habitualmente realiza viajes trasatlánticos puede desplazarse a 11 nudos solo con los motores eléctricos, reduciendo considerablemente el gasto en combustible. La velocidad máxima que alcanza es de 20 nudos y tiene una autonomía de 6.000 millas.

El megayate 'Aviva', este viernes en el Puerto de Las Palmas

El megayate 'Aviva', este viernes en el Puerto de Las Palmas

Trayectoria empresarial de Joe Lewis

El dueño del Aviva y el Tottenham, Joe Lewis, ha forjado una gran fortuna pero comenzó desde abajo, trabajando como camarero para la empresa de catering de su padre. Con el tiempo, comenzó a vender bienes de lujo a turistas, compró una discoteca y, ya en la década de los 70 del siglo XX, se adentró en el comercio de las divisas.

Noticias relacionadas y más

Polémicas y situación judicial

En los últimos años ha protagonizado algunas polémicas por la compra de un espacio natural de la Patagonia argentina para construir una finca privada y en noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le indultó tras haber sido condenado por el uso de información privilegiada sobre empresas y conspiración en Nueva York, aunque este perdón presidencial no le exime de pagar las multas de más de 50 millones de dólares que se le impusieron al confesar el delito.

