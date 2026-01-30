Muere Armando Molina, una figura singular de la vida pública de Gran Canaria

Armando Molina Molina, que fue concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la década de 1960 y consejero de la empresa JSP, ha fallecido. Nacido en el Puerto de la Luz en 1932, fue una personalidad singular de la sociedad grancanaria, con una breve pero significativa trayectoria en la vida pública y una larga dedicación al comercio que combinó con un incesante interés por la reflexión intelectual y vital.

Realizó estudios de Bachillerato y de Derecho en La Laguna y Madrid, aunque nunca llegó a recoger el título universitario, circunstancia que él mismo evocaba con ironía. Solía citar la máxima de Cicerón para explicar su actitud ante la vida pública: prefería el “hay que hacer” a la discusión estéril sobre quienes hacen.

«Armando Molina va solo»

Su irrupción en la política local se produjo en 1962, con motivo de las elecciones municipales celebradas entonces para elegir a los representantes del llamado grupo familiar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Presentado como candidato independiente, protagonizó una de las sorpresas electorales de la época al imponerse a uno de los aspirantes de la candidatura oficialista de la dictadura franquista. Su lema de campaña, «Armando Molina va solo», se popularizó rápidamente y trascendió el ámbito político, convirtiéndose durante años en una expresión habitual en el habla popular de la isla.

Tras su elección como concejal, se integró en el Ayuntamiento junto a los restantes ediles del grupo familiar. Posteriormente desempeñó responsabilidades como vicepresidente de la Cámara Agraria de Las Palmas, consejero del Cabildo Insular y teniente de alcalde del Ayuntamiento capitalino. Pese a su sólida formación y a las expectativas que despertó, su paso por la política institucional fue limitado en el tiempo. Carecía de vocación para la carrera pública y optó por abandonar esa etapa para seguir un camino personal alejado de los focos.

La polémica de la leche en polvo

Molina trabajó también en el ‘gigante’ de los alimentos José Sánchez Peñate, compañía de la que llegó a ser consejero apoderado. En la década de 1980 fue uno de los protagonistas de la polémica por el consumo de leche en polvo. Mantuvo una intensa campaña en medios defendiendo el uso de este producto, que era envasado por su empresa, frente a la postura favorable a la leche líquida y a la planta de producción del Servicio Insular de Abastecimiento de Leche que defendían figuras como Antonio González Viéitez.

Dedicado al comercio y a la agricultura, Armando Molina solía describir su evolución vital a través de las profesiones que fueron figurando en sus documentos de identidad: comerciante, labrador, administrador y, según decía, intérprete en el futuro. Una definición que resumía su manera de entender la existencia como una búsqueda constante, más espiritual que material, trasladada siempre al terreno de los hechos.