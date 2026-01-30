Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina

Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los vecinos de Simón Bolívar que prohíbe la celebración de los mogollones en Santa Catalina desde 2015. La alcaldesa, Carolina Darias, anunció este viernes que se abrirá a estudiar el pacto alcanzado hace una década, cuando los tribunales anularon la fiesta. Lo hace tras participar en el pleno de enero Yacorán Rodríguez, más conocido como Encarna Vals, quien indicó que van a presentar 3.700 firmas de vecinos de la capital solicitando esta petición.

Darias calificó la propuesta de Vals como de "muy interesante" y recalcó que la ciudad está "arrastrando las consecuencias de un acuerdo de un gobierno de otro signo"; que, además, les está dejando "encorsetados". La alcaldesa subrayó que el acuerdo alcanzado con los vecinos de Simón Bolivar durante el mandado de Juan José Cardona (PP) fue "muy perjudicial para la ciudad", por lo que lo analizarán mediante los servicios jurídicos municipales.

Vals intervino en el pleno denunciando que el acuerdo "no ha generado estabilidad a la fiesta y la ha complicado, con constantes denuncias cada año". Este acuerdo ha impedido celebrar la fiesta en el parque Blanco y Santa Catalina desde entonces. Además, instó a buscar una ubicación de cara al momento en el que se retomen las obras de la Metroguagua en Santa Catalina; trabajos que impedirán celebrar las galas y concursos en el parque, tal y como ocurrió ya en 2024.

Feria de atracciones de El Refugio

Por otro lado, en el pleno también intervino Elena Hernández, una de las vecinos de la zona de Eduardo Benot que denuncia las molestias y ruidos provocados por la feria de atracciones de El Refugio. Según esta, "este tipo de actividades no es compatible con el uso residencial", en referencia a la contaminación acústica de los chiringuitos, atracciones y grupos electrógenos. "Llevamos así 69 días", sumando la duración del Carnaval de calle pasado y la Navidad.

Este grupo de vecinos han denunciado los conciertos que se celebraron en el Carnaval de 2025, tanto el Carnaval de día en la plaza de Canarias, como los chiringays en la calle Tenerife y López Socas y los escenarios de la calle Agustín Millares Sall, la plaza de La Luz y de Manuel Becerra. También la feria de atracciones de El Refugio.