Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Real Sociedad B - UD Las Palmas: horario y dónde verNueva Línea CarnavalEx vicepresidente de Coca-ColaMuere turista alemánSoftware Hospital Doctor Negrín
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para 3.000 viviendas públicas nuevas

Mauricio Roque indica que el decreto autonómico permite construir la promoción de 240 casas de Las Torres sin hacer una modificación del PGO

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, durante el pleno de enero.

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, durante el pleno de enero. / LPR

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para la construcción de 3.000 viviendas públicas, según apuntó este viernes el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque. El edil defendió la creación de vivienda de nueva planta en régimen de alquiler asequible o social como una de las soluciones a la crisis habitacional existente. Además, durante el mismo debate de una moción del PP sobre la materia, insistió en la necesidad de declarar la ciudad como zona tensionada y que el Gobierno de Canarias aplique la Ley 12/2023.

"La ley estatal no la quieren aplicar, ni CC ni PP, especialmente la declaración de zonas tensionadas", apuntó Roque. Lo hizo como respuesta a las acusaciones del PP de no querer aplicar las medidas contempladas en el decreto de Vivienda del Gobierno de Canarias, en referencia a los cuatro artículos que el gobierno municipal decidió suspender en la ciudad al considerar que el Plan General de Ordenación (PGO) ya los contempla.

La ciudad tiene suelo en Tamaraceite Sur para 1.448 viviendas entre el Ayuntamiento y Visocan

Roque indicó que sí harán uso de otros aspectos del decreto canario de vivienda. Según este, esta normativa permitirá agilizar la construcción del proyecto de 240 viviendas públicas firmado con el Cabildo a principios de enero. Se trata de una promoción que estará sobre suelo de Las Torres que actualmente está clasificado como de uso dotacional -deportivo y religioso-. La normativa autonómica permite sacar el proyecto sin la necesidad de hacer una modificación del PGO y llevarla a pleno.

Viviendas públicas en Tamaraceite Sur

Viviendas públicas en Tamaraceite Sur / José Pérez Curbelo

El concejal defendió que seguirán apostando por una política "basada en la nueva construcción". Según precisó, la ciudad cuenta con suelo urbano para 1.532 viviendas y otras 1.448 en Tamaraceite Sur, donde ya el Ayuntamiento está construyendo cuatro promociones y donde está previsto que la empresa pública Visocan desarrolle un suelo entre el barrio de La Suerte y la avenida 8 de Marzo.

Carolina Darias: "La zona tensionada es clave, necesitamos suspender las licencias de vivienda vacional"

La alcaldesa, Carolina Darias, en referencia al discurso de la portavoz del PP, Jimena Delgado, indicó que "hay un crecimiento de vivienda vacacional que está expulsando a los vecinos, imposibilitando que la vivienda vaya a su principal uso, o el único, que es el residnecial". Darias citó la reciente aprobación de la ley de uso de este tipo de alojamientos por parte del Parlamento de Canarias, "que establece que la declaración de zonas tensionadas es clave porque posibilita suspender las licencias, la ciudad necesita eso, parar la vivienda vacacional".

Delgado denunció el elevado incremento de los demandantes de vivienda en la ciudad -de 2.500 a 4.500 familias-, las más de 25.000 viviendas vacías y las viviendas turísticas "que han salido del mercado residencial". La portavoz del PP indicó que en la ciudad existe "parálisis y exceso de burocracia", por lo que solicitó agilizar las licencias de construcción. Además, subrayó la situación de las promociones que está construyendo el Consistorio, con retrasos o paraizadas en muchos casos.

Noticias relacionadas y más

El edil de Urbanismo recuerda que el Gobierno canario no ha reservado partidas para dos promociones que ya tenían comprometidas desde 2020. Una de 115 viviendas en Concejal García Feo y otra de 68 en Tamaraceite sur. Estas están incluidas en el presupuesto de 2026 con fondos propios municipales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para 3.000 viviendas públicas nuevas

Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para 3.000 viviendas públicas nuevas

Yaiza Caracena, candidata a Reina: "Mis diseñadores presentan a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida"

Yaiza Caracena, candidata a Reina: "Mis diseñadores presentan a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida"

Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina

Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina

Las Palmas de Gran Canaria ultima los trabajos del corredor verde en Tamaraceite y Hoya Andrea

Las Palmas de Gran Canaria ultima los trabajos del corredor verde en Tamaraceite y Hoya Andrea

La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Así es la mansión de lujo flotante del dueño del Tottenham que estos días permanece en el Puerto de Las Palmas

Así es la mansión de lujo flotante del dueño del Tottenham que estos días permanece en el Puerto de Las Palmas

Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia

Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia

Cortes y desvíos en la Circunvalación GC-3 por el asfaltado entre La Paterna y Tamaraceite

Tracking Pixel Contents