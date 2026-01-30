Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para 3.000 viviendas públicas nuevas

Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo urbano para la construcción de 3.000 viviendas públicas, según apuntó este viernes el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque. El edil defendió la creación de vivienda de nueva planta en régimen de alquiler asequible o social como una de las soluciones a la crisis habitacional existente. Además, durante el mismo debate de una moción del PP sobre la materia, insistió en la necesidad de declarar la ciudad como zona tensionada y que el Gobierno de Canarias aplique la Ley 12/2023.

"La ley estatal no la quieren aplicar, ni CC ni PP, especialmente la declaración de zonas tensionadas", apuntó Roque. Lo hizo como respuesta a las acusaciones del PP de no querer aplicar las medidas contempladas en el decreto de Vivienda del Gobierno de Canarias, en referencia a los cuatro artículos que el gobierno municipal decidió suspender en la ciudad al considerar que el Plan General de Ordenación (PGO) ya los contempla.

La ciudad tiene suelo en Tamaraceite Sur para 1.448 viviendas entre el Ayuntamiento y Visocan

Roque indicó que sí harán uso de otros aspectos del decreto canario de vivienda. Según este, esta normativa permitirá agilizar la construcción del proyecto de 240 viviendas públicas firmado con el Cabildo a principios de enero. Se trata de una promoción que estará sobre suelo de Las Torres que actualmente está clasificado como de uso dotacional -deportivo y religioso-. La normativa autonómica permite sacar el proyecto sin la necesidad de hacer una modificación del PGO y llevarla a pleno.

Viviendas públicas en Tamaraceite Sur / José Pérez Curbelo

El concejal defendió que seguirán apostando por una política "basada en la nueva construcción". Según precisó, la ciudad cuenta con suelo urbano para 1.532 viviendas y otras 1.448 en Tamaraceite Sur, donde ya el Ayuntamiento está construyendo cuatro promociones y donde está previsto que la empresa pública Visocan desarrolle un suelo entre el barrio de La Suerte y la avenida 8 de Marzo.

Carolina Darias: "La zona tensionada es clave, necesitamos suspender las licencias de vivienda vacional"

La alcaldesa, Carolina Darias, en referencia al discurso de la portavoz del PP, Jimena Delgado, indicó que "hay un crecimiento de vivienda vacacional que está expulsando a los vecinos, imposibilitando que la vivienda vaya a su principal uso, o el único, que es el residnecial". Darias citó la reciente aprobación de la ley de uso de este tipo de alojamientos por parte del Parlamento de Canarias, "que establece que la declaración de zonas tensionadas es clave porque posibilita suspender las licencias, la ciudad necesita eso, parar la vivienda vacacional".

Delgado denunció el elevado incremento de los demandantes de vivienda en la ciudad -de 2.500 a 4.500 familias-, las más de 25.000 viviendas vacías y las viviendas turísticas "que han salido del mercado residencial". La portavoz del PP indicó que en la ciudad existe "parálisis y exceso de burocracia", por lo que solicitó agilizar las licencias de construcción. Además, subrayó la situación de las promociones que está construyendo el Consistorio, con retrasos o paraizadas en muchos casos.

El edil de Urbanismo recuerda que el Gobierno canario no ha reservado partidas para dos promociones que ya tenían comprometidas desde 2020. Una de 115 viviendas en Concejal García Feo y otra de 68 en Tamaraceite sur. Estas están incluidas en el presupuesto de 2026 con fondos propios municipales.