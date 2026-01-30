Las Palmas de Gran Canaria ultima los trabajos del corredor verde en Tamaraceite y Hoya Andrea

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ultima la finalización de los dos primeros proyectos del corredor verde Tamaraceite–Ciudad Alta en los barrios de Tamaraceite y Hoya Andrea, una iniciativa que contempla la renaturalización de un espacio total de 459.016 metros cuadrados con la plantación de más de 10.000 nuevos ejemplares de árboles, palmeras, arbustos y matorral que mejorarán las condiciones de biodiversidad en el entorno urbano.

Tras culminar en 2025 la redacción del Plan Director de Infraestructura Verde-Azul y Biodiversidad, los trabajos de renaturalización de la ‘Ampliación del lagartario de Tamaraceite’, con un importe de 305.000 euros, han permitido intervenir sobre una superficie aproximada de 22.500 metros cuadrados en el cauce del barranco con el objetivo de favorecer la conservación del lagarto de Gran Canaria (‘Gallotia stehlini’), especie endémica protegida.

El proyecto ha incluido la limpieza del cauce mediante la retirada de especies invasoras como el rabo de gato, la caña común, el tartaguero o el tabaco moro, así como la plantación de 335 ejemplares de flora autóctona y endémica. Además, se han construido rocallas naturales, instalado líneas de vida para reptiles y colocados paneles informativos con contenidos divulgativos sobre la biodiversidad del entorno.

Mientras, el proyecto desarrollado ‘Espacios de renaturalización en Hoya Andrea’, con un importe de 404.731,49 euros, ha permitido actuar sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados en las laderas del barrio, conectando el corredor verde con uno de los núcleos residenciales por los que discurre.

¿Qué contempla la actuación?

La intervención contempla la retirada de especies vegetales invasoras y su sustitución por cerca de medio millar de árboles y arbustos autóctonos y endémicos, así como la rehabilitación de senderos mediante pavimentos naturales, la creación de áreas de descanso y la instalación de paneles informativos. Estas actuaciones refuerzan la infraestructura verde urbana, mejoran la calidad ambiental del entorno y fomentan la vinculación de la ciudadanía con los espacios naturales del municipio.

El Corredor Verde Tamaraceite–Ciudad Alta, con una longitud aproximada de 12 kilómetros, está desarrollado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next GenerationEU de la Unión Europea, financia la actuación con cerca de 4 millones de euros. El Ayuntamiento aporta otros 210.400 euros.

Estas intervenciones, en línea con la Orden TED/2018/2021 y financiadas a través de la convocatoria 2022 de la Fundación Biodiversidad, responden a la necesidad de proteger hábitats naturales frente a amenazas como la expansión urbana desordenada o la presencia de especies invasoras.

De este modo, el proyecto permitirá dotar a la ciudad de conexiones entre los espacios urbanos y rústicos donde la naturaleza estará integrada de forma permanente. Estos enlaces incluirán la naturalización de aceras y recorridos peatonales en los barrios de Tamaraceite, Hoya Andrea, Los Tarahales, Siete Palmas, Las Torres, El Pilar, Barrio del Atlántico, La Minilla y Escaleritas mediante nuevos alcorques y franjas de plantación con mayor presencia de tierra frente al pavimento actual. Asimismo, se incorporarán elementos de apoyo a la avifauna, así como mobiliario de divulgación ambiental y zonas de estancia y descanso para la ciudadanía.