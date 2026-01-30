El Puerto de Las Palmas reúne a científicos de doce países para impulsar la ciencia ciudadana en la economía azul

El Puerto de Las Palmas reúne estos días a representantes de instituciones científicas y de investigación de doce países europeos para analizar y fomentar la ciencia ciudadana en la innovación en economía azul, e impulsar soluciones sostenibles para los retos del medio marino y costero.

La viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, el consejero de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), Javier Franco, y la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, fueron los encargados de inaugurar el encuentro anual del proyecto Pharos en el que participan representantes de España, Portugal, Irlanda. Bélgica, Italia, Islandia, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Grecia, Ucrania y Noruega.

Intercambio de conocimiento y emprendimiento azul

Durante estos días, los investigadores y los emprendedores participantes, además de los representantes institucionales intercambiarán conocimiento y compartirán los resultados de sus experiencias, y recibirán formación sobre el emprendimiento en la valorización de los residuos marinos, entre otros.

Además, este sábado se celebrará una actividad abierta a la ciudadanía en el sur de Gran Canaria para fomentar la sensibilización y la implicación social en los ecosistemas marinos, identificando y registrando la biodiversidad marina y costera.

Encuentro anual del proyecto Pharos celebrado en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

La economía azul como eje de futuro

Raúl García Brink destacó que el proyecto Pharos «encaja perfectamente con los objetivos del Cabildo de Gran Canaria», que «también participa en proyectos que fomentan la ciencia ciudadana y soluciones basadas en la naturaleza». En ese sentido, apuntó que «el futuro de Gran Canaria a medio plazo pasa por la economía azul» y la institución insular trabaja «no solamente para generar conocimiento, sino también para generar economía, para generar startups, empresas que puedan desarrollar su actividad en la isla de Gran Canaria».

Canarias como laboratorio científico

El director de Aciisi, Javier Franco, resaltó que esta iniciativa «pone de manifiesto la hegemonía que la sociedad debe tener para o por el bien de la ciencia marina» y que la economía azul es «una estrategia fundamental para que la economía del conocimiento y la transversalidad de la potencialidad que da la ingeniería y ciencia del mar puedan dar resultados positivos para Canarias». Además, insistió en que las islas son «un gran laboratorio» y que la soberanía tecnológica y científica incidirán en el bienestar de la ciudadanía.

Foto de familia durante la inauguración del encuentro Pharos / La Provincia

Implicación social y sostenibilidad marina

Por su parte, Julieta Schallenberg señaló que este proyecto «tiene herramientas muy potentes más allá de la parte más técnica», que es «llevar ese conocimiento a la sociedad» para que se involucren en y «puedan reconocer especies y basuras marinas». Asimismo, recordó que el Gobierno de Canarias está «muy comprometido con intentar reducir al máximo los plásticos en el mar» y Pharos puede servir de «nexo» con los proyectos impulsados por la institución.

Finalmente, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, puso el acento en la importancia de «involucrar a la ciudadanía en el apoyo a la sostenibilidad y en la búsqueda del conocimiento» y resaltó que este programa facilitará «herramientas digitales que van a permitir a los ciudadanos sentirse protectores de los océanos».