El Supremo confirma la pena a la falsa médica que pinchó silicona a 37 mujeres en Gran Canaria

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 29 años y siete meses de cárcel para la falsa doctora que entre 2016 y 2019 inyectó silicona en los labios a 37 mujeres desde su clínica de Las Palmas de Gran Canaria. La penada, Gloria B. H., hacía creer a sus clientas que tenía conocimientos en medicina y que les estaba administrando ácido hialurónico de forma segura. Sin embargo, no contaba con ninguna formación ni cualificación para realizar estas prácticas y utilizó en su lugar silicona líquida, una sustancia de relleno que no está autorizada para realizar tratamientos estéticos, lo que provocó diversas lesiones en los rostros de sus clientas.

En un auto fechado el 18 de diciembre de 2025, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma de forma definitiva la condena impuesta a la encausada, al considerar que los argumentos planteados en el recurso carecen de relevancia casacional y ya habían sido analizados y resueltos en instancias anteriores.

El caso tiene su origen en la sentencia dictada el 10 de junio de 2024 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó a la acusada como autora de un delito de intrusismo profesional, así como de 37 delitos de lesiones imprudentes, relacionados con la atención prestada a distintas personas sin contar con la titulación exigida legalmente.

Fallo ratificado

La Audiencia Provincial impuso a la condenada una pena de 15 meses de multa por el delito de intrusismo, además de las correspondientes penas por los delitos de lesiones, en un fallo que fue posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras el recurso presentado por la defensa.

En su auto, el Tribunal Supremo señala que ni la Audiencia Provincial ni el TSJC manifestaron dudas sobre los hechos probados, descartando así la aplicación del principio de in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo) invocado por la recurrente. El fallo subraya que la sentencia recurrida ofrece una respuesta "lógica, motivada y razonable", ajustada a la jurisprudencia consolidada.

Por este motivo, la Sala acuerda no admitir el recurso de casación y condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento, lo que convierte la resolución en firme.

Absuelta de estafa

Gloria B. H. quedó absuelta, eso sí, del delito de estafa que se le había imputado durante el juicio. El fallo incluye una indemnización de 181.000 euros a las víctimas como consecuencia de los daños ocasionados, pues algunas de las perjudicadas han tenido que pasar por quirófano para revertir las secuelas.

La falsa doctora requería dos sesiones para llevar a cabo las inyecciones, que se realizaban en una habitación "carente de cualquier equipamiento sanitario y estando ya las jeringuillas precargadas con el producto", señala la sentencia. El precio del tratamiento era de 200 euros, pues la primera sesión para inyectar el relleno se pagaba por 150 euros y en la segunda, que se concertaba días después, realizaba los retoques por otros 50 euros.