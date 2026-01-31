Detienen a un delincuente con el pasaporte de otro hombre en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional detuvo en la noche de este viernes en el parque Santa Catalina, donde se celebran las galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, a un hombre que portaba un pasaporte de otra persona y un NIE de una tercera sobre el que consta una prohibición de entrar en España.

El arrestado también era reclamado por la Justicia por un delito de robo con violencia o intimidación, lo que constataron los agentes que lo detuvieron a las 21.15 horas al pedirle que se identificara, según ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado.

El individuo, de origen extranjero, se identificó con un pasaporte de su país de origen pero que correspondía a otra persona, al tiempo que portaba un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a nombre de otra diferente.

Tenía prohibida la entrada en España

Las comprobaciones realizadas en las bases de datos policiales a través de la Sala Operativa CIMMAC del 091 permitieron identificarle y constatar que sobre él pesaba una prohibición de entrada en territorio nacional y una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación por un delito de robo con violencia o intimidación.

Por estos motivos se procedió a su detención y a intervenirle un teléfono móvil marca que se ha incorporado a unas diligencias previas instruidas por la Comisaría Local de Maspalomas.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, agrega la nota de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.