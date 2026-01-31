Los niños quieren aceras más grande, más accesibilidad y más tiempo para cruzar las calles en Las Palmas de Gran Canaria

Los niños de Las Palmas de Gran Canaria piden una ciudad donde moverse sea más fácil, segura y accesible para todas las personas. Solicitan aceras más amplias, mejores señales, semáforos con tiempos adecuados y recorridos seguros que tengan en cuenta a quienes caminan, usan bicicleta o presentan alguna diversidad funcional. Estas fueron las propuestas que realizaron durante la jornada de reflexión y participación ciudadana celebrada el martes por el Ayuntamiento capitalino y el órgano Voces de la Infancia y la Adolescencia (Vopia), dentro del proceso de elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La sesión comenzó con un espacio de trabajo colectivo en el que los participantes identificaron obstáculos, oportunidades y propuestas para avanzar hacia una movilidad más inclusiva, segura y sostenible. Durante este primer intercambio, los niños y niñas dialogaron directamente con el equipo técnico y los responsables municipales que trabajan en la redacción del nuevo plan.

Reflexión compartida sobre la ciudad

Las aportaciones se centraron en cuestiones vinculadas al uso del espacio público, la seguridad vial y la accesibilidad. El objetivo fue incorporar la mirada de la infancia a un documento estratégico que definirá la movilidad de la capital en los próximos años.

Los ediles de Movilidad y Participación charlan con los niños participantes. / Eros Santana

Tras esta primera fase, se desarrolló una dinámica experiencial en formato de gymkhana. Organizados en equipos, los participantes asumieron distintos roles relacionados con la diversidad funcional y afrontaron situaciones cotidianas como desplazarse con muletas, en silla de ruedas, con carritos de bebé o con visión reducida. La actividad permitió experimentar de forma directa las dificultades que encuentran muchas personas al moverse por la ciudad.

Movilidad y accesibilidad en primera persona

La gymkhana se llevó a cabo en el entorno del Espacio La Grada, combinando recorridos a pie y simulaciones del uso del transporte público. Para ello, se contó con un vehículo adaptado de Guaguas Municipales y con personal especializado. Además, se recrearon los pasos necesarios para desplazarse por la ciudad utilizando la Sítycleta, el sistema público de bicicletas.

Dinámica de accesibilidad en los alrededores del Espacio La Grada / Eros Santana

Durante la jornada, los niños y niñas afrontaron retos prácticos relacionados con la movilidad sostenible, participaron en dinámicas de empatía y accesibilidad, realizaron pruebas de observación y recogida de datos, y llevaron a cabo pequeñas entrevistas a la ciudadanía. También trabajaron conceptos como la intermodalidad, las zonas 30, la normativa de los vehículos de movilidad personal, la seguridad vial y el uso responsable del espacio público.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, destacó que “escuchar a los niños y niñas no es solo un ejercicio participativo, sino una obligación democrática si queremos construir una ciudad más justa y habitable”, y subrayó la importancia de su mirada para detectar barreras y mejorar la accesibilidad desde edades tempranas.

La infancia en la toma de decisiones

Vargas señaló además que el Vopia representa una voz colectiva relevante en la toma de decisiones municipales, al aportar una visión vinculada a la experiencia cotidiana de la ciudad. En la misma línea, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, explicó que la participación de la infancia era un elemento clave del proceso del nuevo PMUS, al considerarlos protagonistas de la movilidad presente y futura.

Al finalizar la actividad, cada grupo compartió sus aprendizajes y propuestas en un espacio de puesta en común con los equipos técnicos municipales. Entre las ideas más repetidas figuraron la ampliación de aceras, la mejora de la señalización y de los tiempos semafóricos, el refuerzo de los itinerarios seguros y la necesidad de garantizar una accesibilidad universal efectiva.

La jornada combinó juego, movimiento, reflexión y trabajo en equipo con un enfoque educativo e inclusivo, adaptado a las distintas edades. La experiencia sirvió tanto para recoger propuestas concretas para el nuevo plan como para reforzar el papel de la infancia y la adolescencia como agentes activos en la construcción de una movilidad que conecta y transforma la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del proceso de participación ciudadana promovido por el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ya ha incluido sesiones con Juntas de Distrito, agentes del sector del transporte, alumnado del programa Peritia et Doctrina y encuentros abiertos a la ciudadanía. En las próximas semanas están previstas nuevas reuniones con grupos sectoriales, como los vinculados a la motocicleta y al taxi.