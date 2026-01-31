Los panes de La Isleta que se amasan con diversidad, raíz y conciencia social

El pan no es un mero acompañamiento para las comidas. En realidad, es todo un pilar de la gastronomía que aglutina tradiciones y arraigo a la tierra. Se trata de mucho más que un alimento: también puede convertirse en una herramienta para que la sociedad sea más inclusiva. La panadería Tarei, en Las Palmas de Gran Canaria, entiende así el arte de trabajar la masa madre. No se limita a vender hogazas artesanales y ecológicas, sino que ha creado su propia escuela donde enseña los métodos de elaboración transmitidos a través del conocimiento popular canario. Además, colabora con entidades sociales para formar a jóvenes migrantes y personas en situación de vulnerabilidad.

Nada más entrar al pequeño local de Tarei, una brisa caliente con olor a pan recién hecho recibe a la clientela. También lo hace la calidez de su equipo, compuesto por Tara, Camila, Jesús, Rachid, Stefano, Cinzia y Filippo. Para estas siete personas, el pan se compone de algo más que harina: también integra una profunda convicción política.

La historia del panadero Rachid

Elaborar el pan con las manos y utilizando productos naturales, lejos de una cadena industrial, es un proceso que va estrechamente ligado al cuidado del cuerpo, del medioambiente y de la sociedad. A pesar de la timidez de Rachid, la sinceridad de su amplia sonrisa contagiosa denota que forma parte de ese círculo.

Rachid salió de Marruecos a través de la ruta atlántica cuando tenía 15 años y, una vez en Gran Canaria, encadenó varias formaciones, entre ellas una FP de mecánica. Aterrizó en Tarei gracias a un curso de panadería cuando tenía 18, donde demostró unas ganas de aprender y un talento para hacer panes que lograron hacerle un hueco como empleado fijo. Después de dos años con las manos en la masa, se imagina haciéndolo toda la vida e, incluso, abriendo su propio negocio en el futuro. En sus planes no pierde de vista a su madre, que está orgullosa de verlo progresar en la distancia.

El trasfondo político del pan que se come

Cinzia y Filippo son la pareja detrás de esta pequeña panadería con una gran visión. Proceden del sector del diseño gráfico y hace ya siete años que transformaron su pasión por el pan en su forma de vida, aprendiendo los métodos con cursos a nivel nacional. Pero no abandonaron su profesión por el camino, ya que toda la imagen de la panadería procede de sus propios diseños.

Filippo, que reivindica potenciar la economía circular, hace hincapié en que el pan tiene un trasfondo muy profundo: "Nuestro consumo es un acto político. Cualquier euro que gastamos en lo que comemos no es solamente la elección de lo que queremos meter en nuestro cuerpo; también tiene una repercusión directa sobre nuestro entorno económico, la gente que trabaja y la producción que hay en el territorio".

Con esa idea en mente, Tarei está intentando generar sus propios cultivos ecológicos en un terreno de la Isla, incluyendo árboles frutales, para incorporarlos a su producción basada en productos de cercanía. Hasta la fecha, se han consolidado en La Isleta hasta el punto de que agotan las remesas de cada día en pocas horas, pero su objetivo es seguir avanzando hacia el enriquecimiento de la comunidad y el cuidado de su ciudadanía por medio de los alimentos. "La idea es ir cerrando el círculo e ir beneficiando al territorio con nuestro trabajo", apunta.

Volver a la raíz con masa madre

Todos sus productos llevan entre 24 y 72 horas de fermentación natural con masa madre, lo cual contribuye a hacer una digestión más ligera porque se da el tiempo suficiente para descomponer los azúcares y el gluten de la masa. El resultado son unas hogazas con un delicioso sabor natural "como el pan de campo de antes": sin aditivos, sin productos químicos y sin pesticidas durante el cultivo de la materia prima.

"La cultura del pan necesita volver a conocer sus bases y raíces más antiguas. Con la llegada del comercio a gran escala se ha perdido lo que era el conocimiento ancestral", matiza Filippo.

Variedad de panes y otros productos

Panes rústicos con semillas, espelta, trigo sarraceno, sémola, trigo o centeno integrales forman parte de su repertorio, al que se suman otras hogazas con aceitunas, pasas o nueces. Además, elaboran focaccias con tomate y varios tipos de postres: brownies, galletas con sésamo o cacao y queques de distintos sabores.

En su oferta completamente vegana se incluyen también varios tipos de harinas, para quienes quieran preparar sus panes en casa, así como panela, chocolate, nueces, sésamo, pipas de calabaza o de girasol, lino marrón, avellanas, pasas y copos de avena.

Cursos y formaciones donde todo fluye

Pero uno de sus mayores reclamos son las formaciones, que despiertan interés no solo entre la ciudadanía, sino también en cocineros y profesionales de la gastronomía. "Empiezan a entender el valor que tiene el pan, más allá de ser un producto que se sirve en la mesa, sino como parte integrante de su carta que aporta valor", relata Filippo.

Su pequeño local tiene historias e intencionalidades en cada rincón, también en el nombre del cartel. Tarei procede de una expresión de la filosofía griega, atribuida a Heráclito, que significa que "todo fluye" como un río, en cuya misma agua no te bañarás dos veces: 'Panta rei'. Así, decidieron ser ellas quienes aporten el pan y que el círculo se cierre con lo demás.