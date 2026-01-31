El Puerto de Las Palmas se dispara y supera a Barcelona como líder en la llegada de cruceros en España

El Puerto de Las Palmas cerró 2025 con un hito histórico: se convirtió en el líder de España en llegada de cruceros, superando por primera vez a Barcelona en número de escalas. Los recintos gestionados por la Autoridad Portuaria sumaron 916 atraques, frente a los 894 registrados en la capital catalana, consolidando el liderazgo canario en un contexto de estancamiento en el resto de los grandes puertos del país.

El dato confirma al Puerto de Las Palmas como el enclave crucerístico más dinámico del país. El crecimiento es especialmente significativo si se compara con el ejercicio anterior, cuando Las Palmas registró 735 escalas, lo que supone un incremento anual del 24,6%.

Récord histórico de escalas y cruceristas

El incremento del número de buques y pasajeros marca un máximo histórico para el Puerto de Las Palmas. El crecimiento del tráfico de cruceros contrasta con la evolución de otros enclaves nacionales, donde el sector avanzó a menor ritmo o incluso registró descensos.

Las cifras refuerzan la posición de Las Palmas como puerto base y de escala estratégica en el Atlántico, tanto para rutas europeas como para itinerarios intercontinentales.

La terminal de Santa Catalina, clave del liderazgo

La nueva terminal de cruceros de Santa Catalina, considerada la mayor de Europa, ha sido determinante en este salto. La infraestructura permite una mayor capacidad operativa, mejora la experiencia del pasajero y facilita la llegada simultánea de varios buques de gran tamaño.

Desde la Autoridad Portuaria destacan que la terminal ha sido decisiva para captar nuevas navieras y consolidar acuerdos comerciales, impulsando el crecimiento sostenido del tráfico de cruceros en la capital grancanaria.

Impacto directo en el turismo y la economía local

El aumento de cruceristas tiene un efecto directo en la economía de Gran Canaria. Cada escala genera actividad en el comercio, la hostelería, el transporte y los servicios turísticos, reforzando el papel del puerto como motor económico de la isla. El liderazgo en cruceros también mejora la proyección internacional de Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico y logístico de referencia.

Feria Puerto Canteras para cruceristas / Andrés Cruz / LPR

Previsiones de crecimiento para 2026

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha señalado que 2026 será un año clave para consolidar este liderazgo. La institución confía en mantener la tendencia al alza gracias a la plena operatividad de la terminal de Santa Catalina y al interés creciente de las navieras por el Puerto de Las Palmas.

El objetivo es claro: seguir ampliando escalas, pasajeros y rutas, y afianzar el Puerto de Las Palmas como el principal de cruceros de España y uno de los más importantes de Europa.