Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Edificio histórico Gran CanariaPreselección DragMuere Ricardo MelchiorAvería Mesa y LópezUD Las Palmas
instagramlinkedin

El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto

La Autoridad Portuaria de Las Palmas busca optimizar la gestión de la pista de aterrizaje con la contratación de su gestión por 42.372 euros iniciales, enfocada en mejorar la seguridad y eficiencia operativa

Explanada del helipuerto del Puerto de Las Palmas.

Explanada del helipuerto del Puerto de Las Palmas. / Andrés Cruz

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

La Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere regular el funcionamiento de su helipuerto, ubicado en la Dársena Exterior, y ha sacado a licitación pública la contratación de la asistencia técnica de su gestión por un coste inicial de 42.372 euros por un periodo de tres años, prorrogable uno más.

El helipuerto de La Luz, habilitado únicamente para uso diurno, cuenta con un volumen de operaciones mínimo, pero dispone de instalaciones que requieren de mantenimiento, como la señalización y pintura, la instalación de sistemas de salvamento y contraincendios, y de saneamiento, así como indicadores y ayudas a la navegación y radiocomunicaciones.

Protocolos de seguridad y operativa

Por otro lado, como en esta pista de aterrizaje interviene personal multidisciplinar, se hace necesario establecer un protocolo de actuación para mejorar su eficacia y garantizar la seguridad máxima. «Se hace imprescindible la redacción de procedimientos operacionales» que regulen las acciones de cada operativo, delimitando responsabilidades en la activación del helipuerto, el aterrizaje y desembarque, en el embarque y despegue, la vigilancia y el control de obstáculos y un plan de emergencias. También debe plasmarse cómo actuar en caso de salvamento y extinción de incendios, de necesidad de evacuación de la pista por las condiciones meteorológicas y otros aspectos.

Simulacro de rescate de un tripulante accidentado en el Puerto de Las Palmas.

Simulacro de rescate de un tripulante accidentado en el Puerto de Las Palmas. / Elvira Urquijo / EFE

El gestor debe, además, hacer el seguimiento de las operaciones, el mantenimiento y el plan de emergencias.

Noticias relacionadas y más

Manual del helipuerto y formación

Asimismo, tiene que elaborar un manual del helipuerto con toda la información relativa al emplazamiento, instalaciones, servicios, equipos, procedimientos operacionales, organización y administración para que los operadores dispongan de todos los datos relevantes. Además, debe formar al personal cada año, entre otras obligaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto

El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto

Héctor Alemán: «El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas estará muy presente en diferentes actos»

Héctor Alemán: «El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas estará muy presente en diferentes actos»

La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas se dispara y supera a Barcelona como líder en la llegada de cruceros en España

El Puerto de Las Palmas se dispara y supera a Barcelona como líder en la llegada de cruceros en España

La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: estos son los aspirantes que pasan a la Gala Drag Queen

La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: estos son los aspirantes que pasan a la Gala Drag Queen

Mejorar el acceso a la vivienda, una prioridad para la capital

Mejorar el acceso a la vivienda, una prioridad para la capital

Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López

Un hundimiento por una avería del saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria obliga a cortar tres carriles de la avenida de Mesa y López

Abuelos enfrentados, nietos casados: una ironía nobiliaria

Abuelos enfrentados, nietos casados: una ironía nobiliaria
Tracking Pixel Contents