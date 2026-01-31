El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto
La Autoridad Portuaria de Las Palmas busca optimizar la gestión de la pista de aterrizaje con la contratación de su gestión por 42.372 euros iniciales, enfocada en mejorar la seguridad y eficiencia operativa
La Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere regular el funcionamiento de su helipuerto, ubicado en la Dársena Exterior, y ha sacado a licitación pública la contratación de la asistencia técnica de su gestión por un coste inicial de 42.372 euros por un periodo de tres años, prorrogable uno más.
El helipuerto de La Luz, habilitado únicamente para uso diurno, cuenta con un volumen de operaciones mínimo, pero dispone de instalaciones que requieren de mantenimiento, como la señalización y pintura, la instalación de sistemas de salvamento y contraincendios, y de saneamiento, así como indicadores y ayudas a la navegación y radiocomunicaciones.
Protocolos de seguridad y operativa
Por otro lado, como en esta pista de aterrizaje interviene personal multidisciplinar, se hace necesario establecer un protocolo de actuación para mejorar su eficacia y garantizar la seguridad máxima. «Se hace imprescindible la redacción de procedimientos operacionales» que regulen las acciones de cada operativo, delimitando responsabilidades en la activación del helipuerto, el aterrizaje y desembarque, en el embarque y despegue, la vigilancia y el control de obstáculos y un plan de emergencias. También debe plasmarse cómo actuar en caso de salvamento y extinción de incendios, de necesidad de evacuación de la pista por las condiciones meteorológicas y otros aspectos.
El gestor debe, además, hacer el seguimiento de las operaciones, el mantenimiento y el plan de emergencias.
Manual del helipuerto y formación
Asimismo, tiene que elaborar un manual del helipuerto con toda la información relativa al emplazamiento, instalaciones, servicios, equipos, procedimientos operacionales, organización y administración para que los operadores dispongan de todos los datos relevantes. Además, debe formar al personal cada año, entre otras obligaciones.
