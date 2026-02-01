Arcadio Díaz Tejera cuelga la toga: "He absuelto a personas convencido de que eran culpables"

Arcadio Díaz Tejera (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) cumple un mes desde que colgó a regañadientes la toga y asume ahora una nueva etapa, tras haber sido Diputado del Común y senador del PSOE.

¿Qué siente al dejar atrás la carrera judicial después de tanto tiempo?

Se refiere a qué siento porque me han jubilado. Echo de menos a los compañeros y compañeras con los que me veía todos los días, a la gente con la que tomaba café del Juzgado de Instrucción número 8, donde he estado unos cuantos años, y a una compañera del 6 que también se apuntaba. El office es el 007. Eso quiere decir que, cuando se cierra la puerta, hay licencia para matar. Todos podíamos decir lo que queríamos. A veces eran conversaciones serias, las que menos, pero sobre todo nos reíamos de nosotros mismos sin piedad, lo cual es muy sano. Ha pasado poco tiempo, no llega al mes, pero echo de menos llegar por la mañana y discutir con mi compañera Belén Sánchez, la jueza de Vigilancia Penitenciaria 1, porque tenemos ideas diferentes, pero hay una relación de mucho respeto. Con Carla Vallejo coincido más y estamos en la misma asociación.

¿Sigue vinculado a Juezas y Jueces para la Democracia?

Sí, yo seguiré pagando mis cuotas porque me parece que es importante que una asociación como Juezas y Jueces para la Democracia esté en la carrera judicial, ya que es un reflejo del pluralismo de la sociedad española. Quien piense que los jueces no tienen ideología es porque creen que no son seres humanos. La asociación, aunque sea minoritaria en la carrera judicial, es necesaria porque realiza una gran labor de teorías jurídicas que se han ido consolidando. Siempre resulta muy fresco que de vez en cuando haya compañeros que te recuerden que hay límites y garantías, y, si no hay una prueba clara o tienes la más mínima duda, hay que absolver. Gente como Perfecto Andrés Ibáñez o, ahora mismo, Javier Hernández, han hecho un esfuerzo especial en ese sentido. Y sigo al tanto.

¿Cómo es ahora su día a día?

Ha cambiado el ritmo de vida. Me sigo despertando muy temprano porque el cuerpo ya está acostumbrado a acostarse a las 11 o 12 y levantarse a las 6 de la mañana. Dos veces en semana hago ejercicios de fuerza porque el endocrino me insistió en que si no perdía masa muscular y ahora voy a la mañana al Estadio Insular o al Parque Romano. Como hay tiempo, puedes caminar más, hacer ejercicio y cada vez mi entrenador me va exigiendo más, cosa que a mí me gratifica. Venir aquí [su antiguo despacho] no lo he hecho a gusto porque es volver a vivirlo. Siento nostalgia de que todavía solo ha pasado un mes y, cuando pase un tiempo, irá a más. Siento nostalgia de los debates jurídicos, de cómo abordar un asunto, de no ver a los compañeros con los que tomaba café a las ocho de la mañana, pero es otra etapa y ahora se trata de hacer otras cosas.

¿Tiene algún proyecto nuevo a la vista?

Sí. Solo hay una cosa con la que tengo un compromiso, que es la Escuela de Ciudadanía. Yo acabé la experiencia de Diputado del Común de Canarias en 1996 y gran parte de los que estábamos en la institución montamos una ONG que iba por los colegios de primaria e institutos, a cualquier tipo de asociación o entidad recreativa, religiosa, cultural o deportiva. ¿Qué hacíamos? Explicar deberes y derechos humanos, darles herramientas para que pudieran abordar su vida en comunidad. Participaban profesionales de distintas ramas del conocimiento, a quienes les pedía dos horas de su vida al mes para explicar algo en lo que son expertos. Ahora se trata de hacerlo de otra manera. Meses antes de que vaya el ponente, trabajar la materia. Después, irá el experto, habrá un debate y seguirán trabajando. No se trata de adoctrinar a nadie, sino de hacer lo posible para que piensen por su cuenta.

Usted no quería colgar la toga.

No. El juez que va a presidir la vista oral a la persona que fue secuestrada en Venezuela y llevada a Nueva York tiene 92 años. A mí me parece un exceso trabajar a esa edad y no critico que a los jueces españoles se les jubile a los 72. No lo critico porque es la norma pero, si a mí me preguntan cómo me encuentro física y psíquicamente, estoy hecho un mulo. Y me gusta mi trabajo, yo no me quería jubilar, pero prefiero que haya un límite a la situación anterior con los jueces eméritos, que llegaban a una edad y cada 6 meses iban renovando su situación ante el Consejo General del Poder Judicial. A mí eso me parece una situación poco digna y yo estaba de portavoz de Justicia cuando se modificó en las Cortes. Entre otras cosas, porque la realidad y tus capacidades cambian. Yo soy un enamorado del derecho, bien haciendo leyes, explicándolo en el Senado, en una facultad, haciendo sentencias o cuando ejercí la abogacía. Hay dos palabras mágicas, que son conquistas de la humanidad, las cuáles son el límite y la garantía. Hay que hacer un esfuerzo para mantener lo que hemos conquistado y para estar permanentemente engrasándolo y fortaleciéndolo porque lo que no se engrasa y fortalece, se debilita, y lo que se debilita, se resquebraja. No hace falta que ponga ejemplos de lo que supone el resquebrajamiento de conquistas históricas en materia de derecho internacional y de prueba.

¿Ha habido algún punto de inflexión en su carrera?

Yo siempre me acuerdo de los fracasos. No me siento inseguro con respecto a si he condenado a un inocente porque no lo he hecho. Si he tenido una duda, he absuelto. Sí siento el fracaso de haber absuelto a personas que estaba convencido que lo habían hecho, pero una cosa es la convicción y otra cosa es que haya prueba. Y, si no hay prueba, no se puede condenar. No hay que instrumentalizar tu trabajo como juez al servicio de tu orientación ideológica, sindical o sexual. Ese tipo de paridas que ahora están cada vez más extendidas con el discurso del odio y el cuestionamiento permanente de la institucionalidad democrática. Lo que se pone en el medio entre la gente con poder y sin poder es la administración, el Estado de Derecho. Hay que exigirles mucho a los que trabajan para el Estado y la Justicia y no se pueden retorcer los argumentos buscando cualquier agarradera para justificar una condena.

La Justicia suele percibirse como lenta y lejana. ¿Qué se puede hacer, desde dentro del sistema, para acercarla a la ciudadanía?

Explicar las cosas. Los jueces no tendríamos que tener ningún problema en hablar con naturalidad, en hacer pedagogía, no solo en las sentencias, que también. Yo tengo la tesis de que hay que escribir para que la gente lo entienda y, si hay algún párrafo que es difícil de explicar sin expresiones técnicas, haces un esfuerzo. Todo el que entra en una sala de justicia, salvo un profesional que ha estado mil veces, entra asustado porque impone la estética, el lenguaje y el ritual. Podríamos hacerlo de una manera más sencilla. Cuando yo he presidido he procurado hacerlo así y algún colega se ríe de mí porque alguna vez a algún testigo o víctima le he dicho "mi niña, no se preocupe", para tratar de relajarla. Cuando estaba en instrucción y hacíamos delitos leves, procuraba convencer a la persona a la que había condenado. Y, cuando he absuelto, intentaba convencer al denunciante de por qué lo había hecho. A veces hay gente que lo entiende, y a veces hay gente que no.

El magistrado Arcadio Díaz Tejera en un momento de la entrevista. / Andrés Cruz

Además de su carrera como magistrado, destaca su etapa política como diputado del Común, senador y coordinador del plan de acción judicial del Consejo de Europa. ¿Cómo valora esa experiencia?

Pues que sigo siendo un enamorado del derecho. Cada vez tengo más curiosidad por el ser humano porque, habiendo conocido a personas muy distintas, el ser humano me sigue resultando un ser apasionante en lo más noble y en lo más abyecto. En los dos años de vigilancia penitenciaria, todas las semanas escuchaba a asesinos, pederastas, traficantes y ellos me escuchaban a mí. Y los trataba con cariño, cuando hay que tratarlos con cariño, y con firmeza, cuando hay que tratarlos con firmeza. Eso sí, siempre les hablaba de usted. Tengo todavía la imagen y el nombre de alguno de ellos. Con uno, que se llamaba Antonio, me puse duro y le conté que mi padrino y mi madrina aprendieron a leer y a escribir con 40 y pico años y que él también podía hacerlo. Tenía un grupo de maestros en la cárcel de Salto del Negro y el profesor me explicaba que iba muy bien y estaba motivado. Al final, aprendió. Yo sigo aprendiendo y sigo sorprendido porque hay mucho que hacer.

¿A qué se refiere?

A que hay mucha más buena gente con buena voluntad que odiadores profesionales. Lo que ocurre es que los odiadores profesionales están envalentonados, están sacando pecho y la buena gente se está asustando. Hay matones en la vida internacional y en todos los ámbitos: en una comunidad de propietarios, una asociación de vecinos, un colegio, un instituto… Todos sabemos que la única manera de pararles los pies es si les plantamos cara. El otro día quedé con unas 20 personas con las que solía a almorzar y, en vez de preguntarme por cosas relativas a lo que había pasado en estos meses, querían que yo repitiera los lugares comunes, las obviedades, las frases hechas que cada vez repiten más algunos medios de comunicación para incorporarme al discurso del odio. Y yo me negué. Yo no voy a calificar de hijo de puta a ningún gobernante, coincida o discrepe. No lo voy a hacer ni lo he hecho nunca.

¿Esa presión también se traslada a la judicatura?

En Hungría, en Polonia, en Eslovaquia y ahora en Italia lo que quieren hacer con los fiscales y los jueces es un viraje para un mayor control. En general, las autocracias se van desarrollando con un soporte democrático, pero se van desarrollando. Se puede debatir sin herir, sin despreciar y sin insultar, pero en su lugar lo que se utiliza es la agresividad y el matonismo está ganando. Entre otras cosas porque la buena gente, entre los que me sitúo, lo estamos permitiendo. Se le planta cara dejando claro que uno no se quiere incorporar al discurso del odio y al deterioro de la institucionalidad democrática, porque una cosa va junto a la otra. Una cosa es criticar y exigir, y otra diferente es deslegitimar lo público. No puede haber democracia parlamentaria si no hay personas que se dediquen a esa tarea y es verdad que hay que exigirles mucho. Pero, como decía Churchill, con la democracia, cuando lavas al niño en la bañera y vas a echar el agua sucia, debes procurar que no se te vaya el niño.

¿Qué opina sobre los señalamientos de algunos políticos a jueces?

Si han leído la sentencia de la primera a la última página y el razonamiento que han construido para llegar a la conclusión no les ha convencido, pueden criticarla todo lo que quieran. Es un derecho que tenemos todos. Lo que ocurre es que una cosa es el derecho que tenemos a criticar cualquier sentencia y otra cosa es cuestionar la profesionalidad. La profesionalidad se cuestiona si hay algún fundamento. Yo lo que le diría a cualquier político es que lea la sentencia y razone jurídicamente por qué discrepa, pero no cuestione en general la tarea de los jueces porque no podemos funcionar en una sociedad democrática sin que haya un Poder Judicial. Y yo hay decisiones que no comparto.

¿Cómo valora la condena al Fiscal General del Estado?

Yo no comparto esa decisión porque me produce inquietud, pero por supuesto que la respeto. Como juez en activo no he firmado nada, ni me he dejado ver en ningún acto, ni me he puesto la toga para nada porque las reglas las respeto. El primer escrito que me han pedido ya jubilado fue sobre esta sentencia y lo firmé. Me genera inquietud porque el estándar que teníamos para condenar creo que en este caso se ha bajado. El comunicado que hizo el Fiscal General del Estado a mí me parece legal, legítimo y necesario porque habían sacado un escrito previo diciendo que la Fiscalía daba una conformidad porque había recibido órdenes de arriba. García Ortiz tenía que defender a los fiscales, era su obligación, aunque puede que haya gente a la que no le guste. No se desvelaba ningún secreto porque en el texto previo que mandó el abogado, él mismo reconocía que se habían producido dos hechos delictivos y que querían resarcirlos. Ojalá el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo tengan un criterio distinto, pero a la hora de cuestionar el Poder Judicial hay que ser cuidadoso.

Ahora, tras su jubilación, ¿qué le espera por delante?

Seguir luchando. Ya no puedo impartir justicia de manera concreta y tendré que retomar los esfuerzos por impartirla de forma abstracta, como hacía antes. Lo haré desarrollando un compromiso cívico, ahí está la Escuela de Ciudadanía. Algunos azuzan el odio, pero yo lo que azuzo es el sentido de la responsabilidad para construir comunidad. Y una manera de hacer comunidad es tratar de que la gente piense por su cuenta, no que repita frases hechas y no que sean esclavos de las redes sociales. En Bucarest, existe la universidad de los jueves. Son gente de más de 70 años que se reúne para aprender lo que otros han aprendido en una semana y, a su vez, trasladar a los otros lo que tú has aprendido esa semana. Un día, fueron invitados a un seminario de innovación y un chiquito se levantó y les preguntó en qué innovaban. "Nosotros innovamos en resistencia porque, con la edad que tenemos, seguimos teniendo curiosidad", respondieron. Pues de eso se trata. Hemingway le decía a alguna gente joven: "¿De dónde vendrán que están tan quemados?". Y lo piensas cuando te cruzas con alguien de 15 años que no tiene curiosidad por nada. Por eso decimos que innovamos en resistencia y todavía tenemos curiosidad.