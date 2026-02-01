Una coyuntura, pero sin las campanas al vuelo

La Autoridad Portuaria de Las Palmas acaba de hacer pública las excelentes estadísticas del tráfico en los cinco recintos de la provincia durante el pasado año, con la cifra récord de 36,5 millones de toneladas en el movimiento total que comprende la carga y descarga de mercancías, más el avituallamiento. Este magnífico resultado nos coloca en el top de los puertos del Estado, en el cuarto lugar tras Algeciras, Valencia y Barcelona, superando a Bilbao y Cartagena. Es decir, hemos saltado del tradicional octavo puesto hasta la cuarta posición que se alcanzó en 2025.

Es un avance espectacular, pero no hay que echar las campanas al vuelo, ya que parte de esta escalada se debe a la situación bélica en el mar Rojo que obligó a las navieras a desviar a sus buques por la ruta del Cabo de Buena Esperanza al sur de África, en los tráficos con Europa. Como es sabido en las últimas semanas se ha vuelto a restablecer el paso por ese canal, por lo cual la coyuntura que nos ha beneficiado bajará de intensidad y se reflejará en las estadísticas.

De todos modos hay que hacer una lectura aparte de los buenos resultados del pasado ejercicio al margen del Mar Rojo y es que el tráfico de cruceros llegó a unas metas insospechadas con 916 escalas, con un alza del 24,6%, colocando a Puertos de Las Palmas en el primer lugar del país superando a Barcelona y Baleares, destinos tradicionales. En cuanto al suministro de combustible, nos acercamos a la serie histórica que está fijada en 3,5 millones de toneladas en 1970, despachando 2.906.782 toneladas, muy cerca de la Bahía de Algeciras que encabeza este ránking en el país. En cuanto al movimiento de contenedores, logramos el 1,5 millones de TEU, destacando que la terminal de Opcsa superó el millón. Son cifras impresionantes que dan categoría a estos puertos del Atlántico Medio donde los números rojos casi no se ven. n