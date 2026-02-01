Cuartango: el restaurante argentino que lleva el auténtico asado a Las Palmas de Gran Canaria

A miles kilómetros de Argentina, pero con el fuego, los sabores y la liturgia del asado intactos, Cuartango se ha convertido en poco más de un año en uno de los puntos de encuentro más reconocibles para quienes buscan cocina argentina auténtica en Las Palmas de Gran Canaria. Detrás del proyecto culinario está Raúl Gabriel Urán, aunque nadie lo llama así: para todos es Gabi, argentino, parrillero y emprendedor por convicción.

Urán llegó a la isla en febrero de 2017 "con una mano atrás y otra adelante", buscando una oportunidad que en Argentina, explica, se había vuelto cada vez más difícil. La inseguridad y el contexto social lo empujaron a tomar una decisión que llevaba años rondándole la cabeza. "Desde los 18 ya sabía que en algún momento me iba a ir. A los 21 vi la oportunidad y crucé el charco", explica.

De izquierda a derecha, Isabel García, Raúl Gabriel Urán y Noa López en Cuartango. / José Carlos Guerra

Al llegar a Canarias pasó por todo tipo de trabajos, especialmente en caterings y parrillas. Ahí encontró su sitio. "Es innato, desde muy pequeño yo ya cocinaba", detalla. Ese aprendizaje natural, casi doméstico, es el que hoy define la cocina de Cuartango.

Un trozo de Argentina en Canarias

El restaurante abrió sus puertas en octubre de 2024 y, según Urán, nació de una necesidad casi emocional: traer un trozo de Argentina a Gran Canaria. "Siempre soñé con tener un lugar argentino tan lejos. Aquí hay una comunidad grande y la idea era que la gente pudiera sentirse un poco más cerca de casa", cuenta. No solo a través de la comida, sino también del ambiente, ya que el local está repleto de música, fútbol, y referencias inevitables como Maradona y Messi. "Si hay algún argentino al que no le gusta el fútbol yo no lo conozco", bromea.

"Cuando alguien viene a Cuartango, viene a vivir una experiencia", insiste. Y esa experiencia empieza en la brasa, donde Urán pasa la mayor parte del tiempo. Trabaja con cortes argentinos y uruguayos como vacío, entraña, costilla, mollejas y con cocciones lentas, muy distintas a las habituales en Canarias. "Aquí se suele hacer vuelta y vuelta. Nosotros cocinamos con tiempo, con fuego, con calma. Con un mate o un fernet de por medio", asegura.

Comida en abundancia

Precisamente el fernet es una de las señas de identidad de la casa, junto a una carta pensada para no dejar a nadie con hambre. La abundancia no es un efecto colateral, es una filosofía. "Prefiero que la gente se queje de que es mucha comida a que diga que se fue con hambre", afirma sin dudar. Las parrilladas, pensadas para dos, suelen dar de comer a tres y los entrepanes (una especialidad de la casa) son contundentes y difíciles de terminar.

Estos entrepanes, son bocadillos que llevan un pan propio que no encontraba en la Isla. "No había proveedor que lo hiciera, así que lo desarrollamos nosotros", señala. El resultado es un pan esponjoso, de levadura fresca, que sostiene proteínas generosas para convertirlo en una comida completa. El más popular, junto al choripán, es el de milanesa, uno de los grandes éxitos del local.

Nuevos cortes

Muchos clientes canarios llegan buscando entrecot o lomo alto y descubren cortes menos conocidos. "El vacío, por ejemplo, les sorprende mucho. Y las mollejas aún más", enumera Urán. En Argentina son habituales, pero aquí generan curiosidad y, a veces, recelo. "Cuando prueban, cambian de opinión", sonríe. Su objetivo es claro: ampliar el paladar, como ya ocurrió en su día con la entraña.

La carta se completa con empanadas de carne, pollo y unas "árabes" típicas de Córdoba, maceradas en limón, una opción vegetariana a base de calabacín, postres clásicos como la chocotorta o el budín de pan y, por supuesto, alfajores argentinos. Todo elaborado con una idea fija: mantener recetas estables y reconocibles.

"Mi mundo es en la parrilla", confiesa Urán. Cuartango es para el propietario un lugar donde la brasa es técnica, pasión y arte al mismo tiempo. En un mes calcula que cocinan unos 250 kilos de carne y queman 60 kilos de carbón al día. Todo ello para conseguir el objetivo fundamental del restaurante: ser una embajada culinaria de Argentina en Canarias. "Quería sentarme en un restaurante de allá y que la experiencia fuera la misma que aquí. Esa era la idea", resume Urán.