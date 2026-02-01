El tramo de la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria afectado por un socavón seguirá cerrado una semana más
La alternativa para ir al Norte desde esa vía pasa por Costa Rica, Jesús Ferrer Jimeno y Habana hasta la rotonda Mario César
El tramo de la calle Mesa y López afectado por un socavón a la altura del número 84 permanecerá cerrado al tráfico al menos una semana, según fuentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, obligando a modificar la circulación en esta vía, una de las más transitadas de la ciudad.
La restricción del tráfico afecta principalmente a los vehículos que se dirigen hacia el túnel de Julio Luengo, el barrio de Guanarteme o el norte de Gran Canaria, que deben realizar ahora un itinerario alternativo que supone, según los agentes, dos minutos adicionales de recorrido, aproximadamente.
Itinerario alternativo habilitado
En concreto, los coches deben acceder desde Mesa y López a la calle Costa Rica, continuar por Jesús Ferrer Jimeno y seguir recto hasta la calle Habana, donde podrán reincorporarse de nuevo a Mesa y López a la altura de la rotonda Mario César.
Previsión de atascos desde el lunes
Durante este fin de semana no se han producido grandes incidentes en la circulación debido al cierre de este tramo debido a que el número de vehículos que transitan por la misma estos días es susceptiblemente menor, pero los efectivos municipales esperan que a partir de este lunes se puedan producir atascos, sobre todo en las horas puntas, por lo que se recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación.
Trabajos y afección a palmeras
Los trabajos en los tres carriles afectados incluirán el análisis de dos palmeras que corren riesgo de caer y no se descarta que una de ellas deba retirarse para garantizar la seguridad de los trabajadores de Emalsa durante las labores de reparación, precisa la Policía Local.
El socavón se produjo tras la avería en una tubería de saneamiento de gran diámetro (DN1000), un colector situado a unos cinco metros de profundidad que, según Emalsa, no supone un problema para el suministro de agua de abasto.
