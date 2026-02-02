El 38% de las viviendas públicas en construcción en Las Palmas de Gran Canaria están paradas

El 38% de las viviendas de promoción pública iniciadas en Las Palmas de Gran Canaria están paralizadas. Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias han puesto en marcha la construcción de seis promociones de 359 viviendas en los últimos dos años y medio. De estas, en tres -con 137 viviendas-, tuvieron que colgar el casco de obra a lo largo del año pasado por la necesidad de hacer modificaciones en los proyectos que salieron inicialmente a licitación.

La alcaldesa, Carolina Darias, prometió en campaña electoral impulsar mil viviendas a lo largo de su mandato. Tras el último convenio firmado con el Cabildo el pasado y las 168 licitadas por Visocan hace una semana, ya hay previstas un total de 1.296 viviendas. Una cifra que cumpliría con el programa pero que realmente está lejos de convertirse en una realidad, dado que no se han puesto en marcha ni siquiera la mitad y que las primeras que empezaron a construirse son, precisamente, las que están paralizadas.

Las primeras viviendas en una década

Las primeras en arrancar fueron las 27 viviendas de la calle León y Castillo a la altura del consulado marroquí. La obra arrancó en septiembre de 2023, por lo que era la primera promoción de vivienda pública que se iniciaba en la ciudad en más de una década. Con un presupuesto de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, los trabajos tendrían que haber finalizado el pasado verano. El proyecto quedó paralizado en abril y sigue pendiente de una modificación del contrato.

El Ayuntamiento de la capital arrancó otras dos obras en el último trimestre de 2023: 36 viviendas de alquiler asequible y 74 de alquiler social. Estas dos promociones, situadas en ambos casos en Tamaraceite Sur, se encuentran paralizadas desde hace un año. Las 36 volvieron a salir a licitación hace dos semanas por 4,9 millones de euros, por lo que los trabajos podrán reanudarse en los próximos meses. El área de Planificación tuvo que resolver el contrato con la anterior constructora en diciembre ante el alto sobrecoste que suponía adaptar el proyecto a la nueva normativa.

Primera piedra de las 63 viviendas de El Secadero / David Delfour

En el caso de las 74 viviendas de alquiler social, la modificación del contrato sigue pendiente. En este caso, hubo un problema de cálculo en la cimentanción y estructura y se introdujeron cambios en el proyecto sin los correspondientes modificados. Esta situación acabó en la Fiscalía. Pese a que el Ministerio Público dictaminó que no había causa penal, se despidió al entonces responsable facultativo de la obra. El servicio está ante una situación compleja para corregir la situación, que además afecta también a las 27 de León y Castillo.

Otras 131 en Tamaraceite Sur

De las 222 viviendas que actualmente están construyendo las administraciones públicas en Las Palmas de Gran Canaria, 131 están en Tamaraceite Sur. De las cuatro promociones previstas en esta zona en expansión de la ciudad esta es la única que está saliendo adelante. La construcción del inmueble arrancó en agosto de 2024 con un presupuesto de 35,4 millones de euros con fondos europeos de recuperación NextGenerationEU.131

Esta promoción forma parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2025. Este paquete incluye las 28 viviendas de la calle Reyes Católicos que está construyendo el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), otras 68 viviendas en Tamaraceite Sur y 113 en Concejal García Feo, en La Minilla. Pese a que el Ayuntamiento ha adaptado el terreno en el caso de las de Tamaraceite, ninguna de las dos ha contado con financiación autonómica, por lo que el Consistorio capitalino ha decidido incluirlas en el presupuesto de 2026 con fondos propios.

La otra promoción en obras en la ciudad son las 63 viviendas de El Secadero, que en este caso está construyendo el Cabildo. El resto de proyectos -en San Francisco, Las Torres y La Feria- se encuentran todavía solo sobre el papel.