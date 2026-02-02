Un millón y medio de euros en ayudas al alquiler: cómo solicitarlas en Las Palmas de Gran Canaria

Las personas residentes en Las Palmas de Gran Canaria que tengan dificultades para afrontar el pago del alquiler pueden optar este año a las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual, dotadas con 1,5 millones de euros y concedidas en régimen de concesión directa por el Ayuntamiento.

Estas ayudas están dirigidas a prevenir la pérdida de la vivienda habitual, evitar situaciones de exclusión social y atender necesidades de alojamiento temporal, y llegan este año con importantes mejoras para adaptarse al encarecimiento del mercado del alquiler.

Cuantía de las ayudas al alquiler

La ayuda general podrá cubrir hasta el 80% de la renta mensual, con un máximo de 750 euros al mes, lo que supone un incremento del 44% respecto a convocatorias anteriores. De forma excepcional, y previa valoración mediante informe social, la subvención podrá alcanzar el 100% del alquiler, con el mismo tope mensual de 750 euros. El pago podrá realizarse directamente a la persona beneficiaria o al propietario de la vivienda.

Nuevos límites de ingresos y renta del alquiler

El Ayuntamiento ha ampliado los requisitos económicos para facilitar el acceso a un mayor número de familias. El límite de ingresos se eleva hasta 2,5 veces el IPREM mensual, un 25% más que hasta ahora. En cuanto a la renta máxima del alquiler, en el régimen general se establece en 750 euros mensuales, mientras que en el caso de familias numerosas o de personas con movilidad reducida que necesiten vivienda adaptada el tope asciende a 900 euros mensuales.

Requisitos para solicitar las ayudas municipales

Podrán acceder a estas ayudas las personas empadronadas y residentes en Las Palmas de Gran Canaria desde hace al menos dos años, salvo en el caso de personas emigrantes retornadas, que deberán acreditar su situación conforme a las bases reguladoras. Será requisito ser titular de un contrato de arrendamiento conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y carecer de recursos económicos suficientes para afrontar el pago del alquiler.

Casos excluidos de la convocatoria

Quedan excluidos los subarrendamientos, las viviendas destinadas a usos distintos del residencial, los contratos en los que exista parentesco de primer o segundo grado entre la persona arrendadora y la arrendataria, así como quienes perciban otras subvenciones de la misma naturaleza y finalidad.

Duración de la ayuda al alquiler

La ayuda se concede inicialmente por un periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses y, en situaciones de extrema necesidad debidamente acreditadas, hasta 36 meses.

Plazo y cómo presentar la solicitud

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal o de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento. El plazo ordinario estará abierto hasta el próximo 30 de abril, sin perjuicio de que puedan tramitarse solicitudes durante todo el año en casos de urgencia social acreditada.