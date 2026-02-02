La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 35 edición en Mesa y López con gastronomía y artesanía de proximidad

La Feria Km.0 Gran Canaria celebra este fin de semana, los días 7 y 8 de febrero, su 35ª edición en la Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Por primera vez desde su creación, el evento se traslada a uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, acercando los productos de proximidad a un entorno urbano de alta afluencia.

La edición contará con la participación de medio centenar de productores de distintos puntos de la isla, que ofrecerán una amplia gama de productos agroalimentarios y artesanales. Entre ellos figuran quesos, miel, vinos, frutas, verduras, gofio, cervezas artesanales, panadería tradicional, café, zumos naturales y dulces típicos, todos comercializados directamente por sus elaboradores.

Actividades culturales

Además de la oferta comercial, la feria incluirá una actuación de música tradicional canaria a cargo de la Agrupación de Música Popular El Sedal, prevista para el sábado 7 de febrero, entre las 11:00 y las 12:45 horas.

Agrupación de Música Popular El Sedal / LP/DLP

La 35ª edición de la Feria Km.0 está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. También colaboran la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Cajasiete, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Gran Canaria Mosaico.

Impacto en el comercio urbano

El presidente de la asociación empresarial organizadora, Francisco González Bravo de Laguna, señala que la llegada de la feria a Mesa y López supone un "hito" para la dinamización del comercio local, al integrar un evento consolidado en un espacio urbano y favorecer el aumento de visitantes y oportunidades de venta para el entorno comercial.

La Feria Km.0 Gran Canaria se ha consolidado como una iniciativa itinerante que recorre distintos municipios de la isla, entre ellos Agüimes, Ingenio, Santa Brígida, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Arucas, Moya, Valleseco, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria. Su celebración en Mesa y López refuerza el vínculo entre el comercio urbano y el sector primario, dentro de un modelo de consumo basado en la cercanía y el apoyo a la producción local.