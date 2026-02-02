El nuevo jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria renuncia el mismo día de su nombramiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha quedado sin su nuevo jefe de servicio de Rescate y Salvamento cuando aún ni siquiera había llegado a tomar posesión del cargo. El elegido, Emilio Duch, gerente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, ha renunciado al cargo el mismo día en el que su nombre aparecía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que obliga al consistorio a buscar una fórmula legal para reemplazar al actual responsable, que ocupa el puesto de forma accidental.

Un puesto clave en la estructura del cuerpo de bomberos

La jefatura del Servicio de Rescate y Salvamento es una pieza clave en la escala de mandos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Seis), que en la actualidad es prácticamente inexistente, según reconocía el propio consistorio en la convocatoria de la plaza. Esta escasez de responsables, añadía el anuncio oficial publicado a finales del pasado octubre, produce «una situación muy problemática a la hora de organizar, determinar los turnos de trabajo y la gestión diaria de un servicio esencial». La ciudad, además, cuenta con tres parques de bomberos, lo que «acentúa aún más» la necesidad de cubrir el puesto, que tiene una retribución prevista de 82.526,79 por los once meses restantes de 2026.

El proceso de selección y los candidatos excluidos

Duch fue una de las cuatro personas que participó en el proceso, aunque dos de los aspirantes resultaron excluidos por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria. Entre los méritos valorados en el informe de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura que formalizaba su designación se recoge, como mención especial, su condición de miembro del Comité Asesor del Plan Territorial Insular, lo que «evidencia un conocimiento exhaustivo» de los riesgos presentes y futuros a los que se enfrenta el municipio.

Experiencia y orientación al servicio público

También se reconocen sus habilidades, que ha ejercido durante una década en un puesto de características equiparables, «destacando especialmente su orientación a la calidad en la prestación del servicio al ciudadano», agrega.

Trayectoria militar y perfil directivo

Además, su formación y su trayectoria profesional —Duch es militar de carrera de la escala de oficiales y capitán de Ingenieros del Ejército de Tierra— ponen de manifiesto «actitudes de autocontrol, visión estratégica y un firme compromiso con la organización». La Concejalía valoró, asimismo, su conocimiento sobre puestos de mando, gestión o gerencia. «Sí cuenta con experiencia dilatada» en este ámbito, así como «en el desempeño de responsabilidades propias de un director máximo».

Dirección del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

Aunque ya había tenido una primera etapa como gerente, el frustrado jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria asumió definitivamente en 2018 el mando del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, entidad del Cabildo que tiene a su cargo la prevención y extinción de incendios, salvamento y rescate, emergencias industriales y otros tipos de siniestros en tres cuartas partes del territorio de la Isla.

El Ayuntamiento busca una alternativa tras la renuncia

Su renuncia obliga al Ayuntamiento a buscar una fórmula para la designación del nuevo jefe de servicio. Para ello, la Concejalía ha puesto en manos del servicio de Recursos Humanos el rumbo de los siguientes pasos. El otro candidato es un experimentado oficial de bombero de la Isla, con participación en grandes catástrofes como la dana de Valencia, que cumple con los requisitos básicos para asumir el puesto. Aun así, el informe de la Concejalía hace hincapié en que su trayectoria profesional ha estado circunscrita al ejercicio de funciones como mando operativo, «sin que conste experiencia en puestos de dirección, gestión o gerencia, ni en el desempeño de responsabilidades propias de un director máximo».

Una renuncia atípica que obliga a revisar la convocatoria

El consistorio intentará «mantener la convocatoria», de acuerdo con las fuentes consultadas, que reconocen lo atípico de la renuncia del candidato seleccionado cuando ya se había procedido a su designación, por lo que estudiarán la situación con detenimiento.