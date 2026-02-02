Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, activa a partir de este lunes el servicio de Puntos de Acopio Transitorio de Residuos (PATR), un sistema de recogida itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad durante el mes de febrero. El dispositivo funcionará de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, y permitirá a la ciudadanía depositar trastos, enseres voluminosos y escombros limpios procedentes de pequeñas obras domésticas.

El PATR está diseñado para la recogida ordenada de muebles, colchones, electrodomésticos y restos de obras menores, con el objetivo de evitar vertidos incontrolados y mejorar la limpieza del espacio público. El servicio es gratuito y se despliega mediante puntos móviles que se instalan diariamente en distintos enclaves de la ciudad.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señala que este sistema "facilita la correcta gestión de los residuos al acercar el servicio a los barrios" y permite a los vecinos "depositar trastos y escombros domésticos de forma cómoda y ordenada", con impacto directo en la limpieza urbana.

Cobertura por distritos

La programación de febrero abarca los cinco distritos y el calendario incluye más de un centenar de ubicaciones, con presencia diaria en diferentes barrios para garantizar el acceso al servicio en todo el municipio.

El Ayuntamiento ha publicado un calendario detallado con las fechas, barrios y puntos exactos donde se instalará el PATR cada día de febrero. Esta planificación permite a la ciudadanía conocer con antelación el punto más cercano para la correcta gestión de sus residuos domésticos.

Distrito Centro

Lunes 2 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz

Martes 3 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Miércoles 4 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)

Jueves 5 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España

Viernes 6 · Los Tarahales · Ctra. a Los Tarahales, 19 (cruce de vías)

Lunes 9 · Triana · C/ Francisco Gourié con C/ Munguía

Martes 10 · Alcaravaneras · C/ Barcelona con C/ Valencia (acera del Mercado)

Miércoles 11 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan

Jueves 12 · Triana · C/ General Bravo, 2 (Plaza Alameda de Colón)

Viernes 13 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes

Lunes 16 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo

Martes 17 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 116

Miércoles 18 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3

Jueves 19 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11

Viernes 20 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)

Lunes 23 · La Paterna · C/ Manuel de Falla con C/ Emilio Arrieta

Martes 24 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)

Miércoles 25 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11

Jueves 26 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez

Viernes 27 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)

Distrito Ciudad Alta

Lunes 2 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)

Martes 3 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111 (cruce)

Miércoles 4 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos

Jueves 5 · Schamann · C/ Cuatro Cañones, 10 (zona de aparcamientos)

Viernes 6 · Polígono Cruz Piedra · C/ Farmacéutico Manuel Blanco, 14 (cruce)

Lunes 9 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12

Martes 10 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50 (plaza junto a la iglesia)

Miércoles 11 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6

Jueves 12 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón

Viernes 13 · Escaleritas · C/ Joaquín Blume, 11 (parque)

Lunes 16 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Martes 17 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5 (rotonda)

Miércoles 18 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43 (parada de guaguas)

Jueves 19 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5 (zona de aparcamiento)

Viernes 20 · Las Torres · C/ Mimosa, 43 (parque)

Lunes 23 · Escaleritas · C/ Doctor Woerfel (Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)

Martes 24 · Polígono Cruz Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero (junto al parque de la iglesia)

Miércoles 25 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28 (parque)

Jueves 26 · Urb. Cuevas Torres · C/ Bejeque con Avda. de Escaleritas

Viernes 27 · Polígono Cruz Piedra · C/ Joaquín Belón, 26 (parque)

Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme

Lunes 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2

Martes 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16

Miércoles 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso

Jueves 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala

Viernes 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)

Lunes 9 · Isleta · Plaza del Pueblo

Martes 10 · Puerto · C/ Luis Morote con C/ General Vives

Miércoles 11 · Isleta · C/ La Naval (acceso a Plaza de los Bomberos)

Jueves 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto

Viernes 13 · Isleta · Plaza del Pueblo

Lunes 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González

Martes 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme

Miércoles 18 · Puerto · C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola

Jueves 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia

Viernes 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Lunes 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá

Martes 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano, 19

Miércoles 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8

Jueves 26 · Puerto · C/ Simón Bolívar, 4 (Parque Blanco)

Viernes 27 · Mesa y López · C/ Olof Palme, 42

Distrito Tamaraceite – Tenoya – San Lorenzo

Lunes 2 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17

Martes 3 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud

Miércoles 4 · Piletas · C/ Samaría con C/ Bonifacio (junto a la plaza)

Jueves 5 · Riscos Negros · C/ Juan Suárez González, 56

Viernes 6 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10 (junto al campo de fútbol)

Lunes 9 · Hoya Andrea · C/ Invierno, 53 (plaza)

Martes 10 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega “Juan Machado” (GC-300)

Miércoles 11 · Las Majadillas · C/ Luis Suárez Suárez con C/ Horizonte

Jueves 12 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera

Viernes 13 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío (aparcamiento)

Lunes 16 · Lomo de Los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4

Martes 17 · El Toscón Alto · C/ El Cartero con C/ El Ebanista

Miércoles 18 · El Toscón Bajo · C/ El Taxista con GC-21

Jueves 19 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2

Viernes 20 · Los Giles · C/ San Juan Bosco (plaza)

Lunes 23 · Piletas · GC-21 (rotonda acceso Teror–Piletas)

Martes 24 · Cuevas Blancas · C/ Lugar de Cuevas Blancas, 5

Miércoles 25 · Almatriche · C/ Explanada, 9 (parque)

Jueves 26 · El Román · C/ Casa Román, 8

Viernes 27 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32 (parada de guaguas)

Distrito Vegueta

Lunes 2 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40

Martes 3 · Vegueta · Plaza de Santo Domingo

Miércoles 4 · Casablanca I · Avda. de Amurga esquina C/ Juan Sebastián Bach

Jueves 5 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8

Viernes 6 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20

Lunes 9 · Vega de San José · C/ Málaga, 32

Martes 10 · Pedro Hidalgo · C/ Salamanca, 135

Miércoles 11 · San Juan · Camino al Polvorín con Batería de San Juan

Jueves 12 · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24

Viernes 13 · Salto del Negro · C/ Marianao, 6

Lunes 16 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6

Martes 17 · San José · Paseo de San José, 142

Miércoles 18 · Casablanca I · C/ Debussy, 13

Jueves 19 · San Juan · C/ Real de San Juan, 82

Viernes 20 · Marzagán · GC-800 (Plaza de Marzagán)

Lunes 23 · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga

Martes 24 · Vega de San José · C/ Córdoba, 33

Miércoles 25 · Hoya de la Plata · C/ Párroco José C. Quintana Sánchez, 2

Jueves 26 · San Roque · C/ Nueva, 49

Viernes 27 · Urb. Las Filipinas · Avda. de Amurga, 1

Con esta iniciativa, el Servicio Municipal de Limpieza refuerza la red de recogida de residuos en la ciudad y amplía las opciones disponibles para la eliminación controlada de enseres y escombros, con una planificación mensual distribuida por distritos y barrios.