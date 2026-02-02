Gestión de residuos
Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
El sistema itinerante funcionará de 11:00 a 17:00 horas y permitirá depositar enseres voluminosos y escombros limpios en más de 120 ubicaciones repartidas por la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, activa a partir de este lunes el servicio de Puntos de Acopio Transitorio de Residuos (PATR), un sistema de recogida itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad durante el mes de febrero. El dispositivo funcionará de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, y permitirá a la ciudadanía depositar trastos, enseres voluminosos y escombros limpios procedentes de pequeñas obras domésticas.
El PATR está diseñado para la recogida ordenada de muebles, colchones, electrodomésticos y restos de obras menores, con el objetivo de evitar vertidos incontrolados y mejorar la limpieza del espacio público. El servicio es gratuito y se despliega mediante puntos móviles que se instalan diariamente en distintos enclaves de la ciudad.
El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señala que este sistema "facilita la correcta gestión de los residuos al acercar el servicio a los barrios" y permite a los vecinos "depositar trastos y escombros domésticos de forma cómoda y ordenada", con impacto directo en la limpieza urbana.
Cobertura por distritos
La programación de febrero abarca los cinco distritos y el calendario incluye más de un centenar de ubicaciones, con presencia diaria en diferentes barrios para garantizar el acceso al servicio en todo el municipio.
El Ayuntamiento ha publicado un calendario detallado con las fechas, barrios y puntos exactos donde se instalará el PATR cada día de febrero. Esta planificación permite a la ciudadanía conocer con antelación el punto más cercano para la correcta gestión de sus residuos domésticos.
Distrito Centro
- Lunes 2 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz
- Martes 3 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112
- Miércoles 4 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)
- Jueves 5 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España
- Viernes 6 · Los Tarahales · Ctra. a Los Tarahales, 19 (cruce de vías)
- Lunes 9 · Triana · C/ Francisco Gourié con C/ Munguía
- Martes 10 · Alcaravaneras · C/ Barcelona con C/ Valencia (acera del Mercado)
- Miércoles 11 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan
- Jueves 12 · Triana · C/ General Bravo, 2 (Plaza Alameda de Colón)
- Viernes 13 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes
- Lunes 16 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo
- Martes 17 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 116
- Miércoles 18 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3
- Jueves 19 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11
- Viernes 20 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)
- Lunes 23 · La Paterna · C/ Manuel de Falla con C/ Emilio Arrieta
- Martes 24 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)
- Miércoles 25 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11
- Jueves 26 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez
- Viernes 27 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)
Distrito Ciudad Alta
- Lunes 2 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)
- Martes 3 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111 (cruce)
- Miércoles 4 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos
- Jueves 5 · Schamann · C/ Cuatro Cañones, 10 (zona de aparcamientos)
- Viernes 6 · Polígono Cruz Piedra · C/ Farmacéutico Manuel Blanco, 14 (cruce)
- Lunes 9 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12
- Martes 10 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50 (plaza junto a la iglesia)
- Miércoles 11 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6
- Jueves 12 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón
- Viernes 13 · Escaleritas · C/ Joaquín Blume, 11 (parque)
- Lunes 16 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2
- Martes 17 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5 (rotonda)
- Miércoles 18 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43 (parada de guaguas)
- Jueves 19 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5 (zona de aparcamiento)
- Viernes 20 · Las Torres · C/ Mimosa, 43 (parque)
- Lunes 23 · Escaleritas · C/ Doctor Woerfel (Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)
- Martes 24 · Polígono Cruz Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero (junto al parque de la iglesia)
- Miércoles 25 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28 (parque)
- Jueves 26 · Urb. Cuevas Torres · C/ Bejeque con Avda. de Escaleritas
- Viernes 27 · Polígono Cruz Piedra · C/ Joaquín Belón, 26 (parque)
Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme
- Lunes 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2
- Martes 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16
- Miércoles 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso
- Jueves 5 · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala
- Viernes 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8 (Iglesia Santísimo Cristo)
- Lunes 9 · Isleta · Plaza del Pueblo
- Martes 10 · Puerto · C/ Luis Morote con C/ General Vives
- Miércoles 11 · Isleta · C/ La Naval (acceso a Plaza de los Bomberos)
- Jueves 12 · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto
- Viernes 13 · Isleta · Plaza del Pueblo
- Lunes 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González
- Martes 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme
- Miércoles 18 · Puerto · C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola
- Jueves 19 · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia
- Viernes 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)
- Lunes 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá
- Martes 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano, 19
- Miércoles 25 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8
- Jueves 26 · Puerto · C/ Simón Bolívar, 4 (Parque Blanco)
- Viernes 27 · Mesa y López · C/ Olof Palme, 42
Distrito Tamaraceite – Tenoya – San Lorenzo
- Lunes 2 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17
- Martes 3 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud
- Miércoles 4 · Piletas · C/ Samaría con C/ Bonifacio (junto a la plaza)
- Jueves 5 · Riscos Negros · C/ Juan Suárez González, 56
- Viernes 6 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10 (junto al campo de fútbol)
- Lunes 9 · Hoya Andrea · C/ Invierno, 53 (plaza)
- Martes 10 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega “Juan Machado” (GC-300)
- Miércoles 11 · Las Majadillas · C/ Luis Suárez Suárez con C/ Horizonte
- Jueves 12 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera
- Viernes 13 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío (aparcamiento)
- Lunes 16 · Lomo de Los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4
- Martes 17 · El Toscón Alto · C/ El Cartero con C/ El Ebanista
- Miércoles 18 · El Toscón Bajo · C/ El Taxista con GC-21
- Jueves 19 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2
- Viernes 20 · Los Giles · C/ San Juan Bosco (plaza)
- Lunes 23 · Piletas · GC-21 (rotonda acceso Teror–Piletas)
- Martes 24 · Cuevas Blancas · C/ Lugar de Cuevas Blancas, 5
- Miércoles 25 · Almatriche · C/ Explanada, 9 (parque)
- Jueves 26 · El Román · C/ Casa Román, 8
- Viernes 27 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32 (parada de guaguas)
Distrito Vegueta
- Lunes 2 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40
- Martes 3 · Vegueta · Plaza de Santo Domingo
- Miércoles 4 · Casablanca I · Avda. de Amurga esquina C/ Juan Sebastián Bach
- Jueves 5 · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8
- Viernes 6 · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20
- Lunes 9 · Vega de San José · C/ Málaga, 32
- Martes 10 · Pedro Hidalgo · C/ Salamanca, 135
- Miércoles 11 · San Juan · Camino al Polvorín con Batería de San Juan
- Jueves 12 · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24
- Viernes 13 · Salto del Negro · C/ Marianao, 6
- Lunes 16 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6
- Martes 17 · San José · Paseo de San José, 142
- Miércoles 18 · Casablanca I · C/ Debussy, 13
- Jueves 19 · San Juan · C/ Real de San Juan, 82
- Viernes 20 · Marzagán · GC-800 (Plaza de Marzagán)
- Lunes 23 · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga
- Martes 24 · Vega de San José · C/ Córdoba, 33
- Miércoles 25 · Hoya de la Plata · C/ Párroco José C. Quintana Sánchez, 2
- Jueves 26 · San Roque · C/ Nueva, 49
- Viernes 27 · Urb. Las Filipinas · Avda. de Amurga, 1
Con esta iniciativa, el Servicio Municipal de Limpieza refuerza la red de recogida de residuos en la ciudad y amplía las opciones disponibles para la eliminación controlada de enseres y escombros, con una planificación mensual distribuida por distritos y barrios.
