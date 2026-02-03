14 meses más para completar las 36 viviendas públicas de Tamaraceite Sur

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retoma la obra inacabada de la promoción de 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur. La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) publicó este martes en el portal de contratación del Estado el concurso, después de resolver el contrato con la anterior constructora por incumplimientos y adaptar el proyecto a la normativa vigente, y tras un primer anuncio de licitación que tuvo que ser retirado por un fallo en un porcentaje.

La actuación de Geursa permitirá retomar una promoción estratégica para el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, situada en la parcela P15 del Plan Parcial de Tamaraceite Sur, en la calle Hermanos Domínguez. El edificio, destinado íntegramente al arrendamiento protegido en régimen general, contará con 36 viviendas y las mimas plazas de aparcamiento.

Una obra avanzada pero inacabada

El inmueble presenta un grado de ejecución cercano al 31% conforme al proyecto original, según la memoria técnica de la nueva licitación, con la estructura está prácticamente concluida. La anterior adjudicataria llegó a levantar el esqueleto de hormigón y ejecutar parte de la albañilería, la tabiquería de los dos sótanos y la planta baja, pero quedaron pendientes elementos clave como los volados, las rampas de acceso, las instalaciones y los cerramientos.

Las obras fueron adjudicadas en 2023 a la constructora Satocan por 5,7 millones de euros, pero se vieron afectadas por modificaciones derivadas de la adaptación a nuevas exigencias en materia de eficiencia energética y por dificultades para lograr el suministro de materiales. El modificado propuesto terminó por incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, lo que llevó al Consistorio a resolver el contrato y preparar una nueva licitación que supuso la paralización temporal del proyecto.

Edificio eficiente y pionero

El nuevo contrato, dotado con un presupuesto base de licitación de 4.991.142,14 euros, contempla la finalización integral de un edificio de seis plantas sobre rasante y dos bajo rasante, con 36 viviendas distribuidas entre la planta baja y la quinta. Los sótanos albergarán trasteros, plazas de aparcamiento —dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida— y los cuartos técnicos.

La promoción aspira además a convertirse en el primer edificio residencial con certificación BREEAM en Canarias, un distintivo que evalúa la sostenibilidad y la eficiencia ambiental de las construcciones. El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation.

Contexto urbanístico y plazos

La parcela se ubica en suelo urbanizable sectorizado y ordenado por el Plan General, dentro del ámbito del Plan Parcial de Tamaraceite Sur, cuya urbanización se ejecuta por fases de manera simultánea a la edificación. Una vez completadas las obras de urbanización, el solar adquirirá la condición de suelo urbano consolidado, según consta en la memoria del nuevo concurso. El nuevo contrato fija un plazo de ejecución de 14 meses para completar los trabajos pendientes.