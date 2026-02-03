El año decisivo para la vivienda pública y la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

La planificación económica de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 prioriza la vivienda, los servicios públicos y las políticas sociales con un presupuesto histórico que asciende a 559 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al de 2025. El Ayuntamiento trató este lunes durante la Comisión de Pleno extraordinaria de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas el presupuesto para este año 2026.

El edil del área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, dirigió la Comisión de Pleno, en la que intervinieron los ocho concejales con áreas de gobierno del Consistorio. Las cuentas fueron aprobadas el pasado 28 de enero y se trata del segundo año en el que se realiza este trámite al acogerse al nuevo reglamento municipal. «Suponen un salto cualitativo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos», subrayó Hernández Spínola durante el inicio de la presentación.

Los ingresos previstos son de 558,9 millones de euros «con un endeudamiento cero». Por impuestos directos, el Ayuntamiento prevé 136 millones; por los indirectos, 97.7 millones. El presupuesto del sector público local en su conjunto será de 774 millones de euros.

Desglose

La planificación económica municipal destina 4,7 millones de euros a Alcaldía; 88,8 millones a Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos; 57,5 millones a Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar; 34,3 millones a Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario; 27,1 millones a Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas; 190 millones a Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado; 50,3 millones a Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud; 44,5 millones a Educación, Deportes y Juventud; y 62,1 millones a Seguridad, Convivencia y Cultura.

El principal grupo de la oposición, el Partido Popular, opinó que existe un contraste entre los ingresos y los montos a ejecutar, así como una alta capacidad recaudatoria frente al nivel de servicios que, a juicio de la portavoz de los populares, ofrece el Consistorio. Jimena Delgado, subrayó que los Presupuestos «llegan tarde y mal» y que se tratan de «un copia y pega» de los anteriores.

La popular cuestionó, en concreto, la reducción de la transferencia del Cabildo de Gran Canaria de un 82%, así como el aumento de impuestos y tasas. La única intervención del representante del grupo Vox, Alberto Rodríguez, fue para mostrar su disconformidad sobre el vencimiento de plazo para presentar las enmiendas.

La Comisión de Pleno extraordinaria aprobó el calendario inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2026 y sus bases de ejecución. Tras su aprobación, el plazo de presentación de enmiendas por los grupos políticos estará abierto hasta este viernes 6 de febrero. El miércoles 18 se lleve a cabo un Pleno extraordinario para su aprobación.

Urbanismo, Vivienda y Obras

La ciudad contará con un presupuesto de 76, 5 millones de euros para la concejalía de Desarrollo Urbano y Vivienda. De ellos, 45,6 irán destinados al área de Urbanismo y 30,8 millones a Vivienda. El concejal, Mauricio Roque, destacó que «Las Palmas de Gran Canaria vive una transformación del entorno urbano que contribuirá hacer de esta ciudad una gran ciudad para vivir». Renaturalización, regeneración del casco histórico, reposición y construcción de viviendas fueron los ejes en los que el titular del área centró su presupuesto.

La redacción del proyecto del paseo del Guiniguada, el mirador Punta Diamante, los internúcleos de la carretera de Almatriche y los del corredor verde Ciudad Alta-Tamaraceite, así como los proyectos pendientes de la Metroguagua. Roque subrayó que el presupuesto en Urbanismo tiene un «ligero» descenso de tres millones de euros «que van a Vivienda».

El área de Limpieza contará con más de 80 millones de euros, un aumento del 12% , entre ellos, para los contratos de emergencia. En cuanto a los montos destinados a Vías y Obras, el presupuesto pasa de 14 a 21 millones, con el Plan de Asfaltado como eje principal.

Agua, Carnaval y Fiestas

El presupuesto para el Carnaval de este año será de 7,5 millones ya que, según informó el concejal de Carnaval en funciones, Francisco Hernández Spínola, se destinará un millón más al presupuesto habitual debido a la celebración del 50 aniversario de la fiesta capitalina. «Se ha considerado que una celebración así merecía un esfuerzo económico superior», recalcó.

Para el resto de las fiestas mayores de la ciudad se mantiene en un millón de euros para 2026, al igual que el año anterior. Spínola aclaró que el presupuesto para las celebraciones menores de los barrios , están recogidos en las partidas de los distritos.

La popular Jimena Delgado, señaló que, a su juicio, las cuantías para Carnaval «nunca se cumplen» y que «incluso se superan en un 120%». El edil concluyó que la fiesta también se sustenta en patrocinios y que está sometida «a un control y a una transparencia».

En el área de Aguas, Spínola informó de una «aminoración», de 15, 7 millones a 12, 7 millones y subrayó una partida de 1,5 millones «como consecuencia de una tasa que exige el Cabildo de Gran Canaria para el tratamiento de residuos».

Parques y Jardines

La concejalía de Desarrollo Estratégico, Parques y Jardines y Sostenibilidad contará con más de 34 millones de euros este 2026, con total del 14,3%. El objetivo planteado por su titular, Gemma Martínez, es asegurar una ciudad más verde, garantizar el mantenimiento, pero también ampliar nuevos retos del Plan director del arbolado urbano. El monto destinado a las infraestructuras verdes asciende a 31, 1 millones frente a los 27,8 millones del periodo anterior. La partida de Jardines, en concreto, se incrementa a los 24,9 millones.

Martínez enumeró intervenciones en la Vega de San José, donde se llevará a cabo el embellecimiento de los parques Manolo Millares y Pablo Picasso; en Schamann, la recuperación de los jardines Rafael Mesa y López y las mejoras del mirador del parque Frío. La Isleta verá finalizado los jardines de La Naval y la remodelación del parque del Castillo de La Luz. Por último, la recuperación del parque Buenavista en el barrio de Escaleritas.

Las áreas caninas también se verán incrementadas con nuevas zonas en los alrededores de la Onda Atlántica y los barrios de Zárate y Casablanca III.

Hacienda y Recursos Humanos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina en el proyecto de Presupuestos de este año 88,8 millones a las áreas de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos. El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, resaltó que la previsión de ingresos en función de los impuestos directos es de 136 millones y el de los indirectos asciende a 97.7 millones. En cuanto a los gastos de personal, Spínola los estimó en 157,6 millones de euros. «Es un presupuesto continuista», subrayó, en el que «todos los servicios mejoran, excepto Presidencia, Aguas y Coordinación Territorial».

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, destacó que el monto destinado al área es de 132,2 millones de euros, siete millones más respecto al año anterior. «Lo principal va a la plantilla, pero también al personal laboral fijo». Ejemplificó el refuerzo de personal este año con 57 nuevos agentes de la Policía Local, 28 auxiliares administrativos y 108 bomberos de promoción interna.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, cuestionó durante su turno si el presupuesto «se solventan los conflictos con los bomberos y la Policía Local».

Cultura

El Ayuntamiento incrementa el presupuesto destinado a la concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura en un 8%. El titular del área, Josué Íñiguez, resaltó la importancia de promover la creación artística, la protección de la memoria colectiva y el reconocimiento de las migraciones en la realidad cultural de la ciudad, pero no detalló proyectos en la materia. La portavoz del PP, Jimena Delgado, le reprochó que, a pesar de que su partido apoya la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a convertirse en capital europea de la cultura 2031, «no veo nada sobre cuándo se abrirá de una vez el Fyffes o el cine Guanarteme, ni la elaboración del Plan director».

El área de Educación, Deportes y Juventud contará con 43, 5 millones de euros, de los cuales, 25 millones serán solo para Educación. «La mejor política económica es invertir en personas», subrayó su responsable, Nina Santana, quien anunció la triplicación de plazas de la Universidad Popular y puso como ejemplo la sede del Cono Sur, que cuenta con 500 alumnos «y puede llegar a los 2.000». Por su parte, Deportes tendrá más de 18 millones de euros y el área de Juventud, 1,5 millones.

Bienestar Social e Igualdad

Protección a los mayores y a las personas sin hogar son los principales ejes que plantea en su presupuesto la concejalía de Bienestar Social, que contará con un monto de 45,9 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior. La responsable del área, Carmen Luz Vargas, Incidió en la protección de los mayores con ayudas a través del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuyo presupuesto aumenta este año un 19%.

Resaltó la alianza con el Tercer Sector, al que destinará en 2026 más de 6 millones de euros. De esta manera, la edila sostiene que se sigue «un modelo de gobernanza». La atención a la población sin hogar «está garantizada», tanto en alimentación como en necesidades básicas. A ello destinará más de cinco millones de euros. «La ciudad cuenta con el mayor circuito de atención a personas sin hogar», subrayó.

En materia de Salud Pública informó de más de 400 intervenciones en acciones de desratización y control de plagas.

El área de Igualdad, por su parte, destinará 1,5 millones de euros en prevención de violencia de género y 925.000 euros para acciones de Participación Ciudadana.

Movilidad y Sostenibilidad

El área de Tráfico y Movilidad contará con un presupuesto de 41,8 millones de euros «para afrontar un año de retos», subrayó el concejal del área, José Eduardo Ramírez.

La elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pmus), la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones con una inversión de 250.000 euros y la adquisición de nuevas bicicletas eléctricas para desplegar en la zona alta de la ciudad, son algunos de ellos. A estos, sumó la incorporación de 22 nuevos vehículos a la flota de Guaguas Municipales y nuevas cocheras en la parte sur de la ciudad. La empresa pública de transporte contará con 96 millones de euros de presupuesto y, por su parte, Sagulpa tendrá 17 millones. El edil previó abrir el aparcamiento de Blas Cabrera Felipe en el segundo trimestre del año y la incorporación de 350 nuevos conductores de guaguas.

El concejal de Desarrollo Económico y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, informó del aumento de un 14,1% en su concejalía con los que mejorar la limpieza, salvamento y socorrismo. Resaltó el monto destinado a continuar con la renovación del acceso a Las Alcaravaneras por valor de 192.000 euros.

Seguridad

La concejalía de Seguridad y Convivencia tendrá un aumento del 8% respecto al año anterior, pasando de 57 a 62 millones. Josué Íñiguez, titular del área destacó los aumentos de un 7% para la Policía Local y de un 20% en Salvamento y Extinción de Incendios; además de la renovación de los equipos del Cuerpo de Bomberos «y de una parte importante de su parque móvil». Por su cercanía a la ciudadanía, el edil de Seguridad subrayó la importancia de crear entornos y espacios seguros, y destacó que Las Palmas de Gran Canaria «sigue siendo una de las ciudades más seguras de España».

La portavoz del PP, Jimena Delgado, cuestionó lo que, a su juicio fue una «falta de datos» a la hora de exponer las razones del presupuesto. «Describe una ciudad idílica», añadió, y puso sobre la mesa el conflicto mantenido este último año con los policías. En su turno de réplica, el concejal destacó que se había llegado ya a un acuerdo para mejorar «no solo sus condiciones, sino la de los ciudadanos».

Íñiguez recordó que los agentes reciben formación tanto en las instalaciones locales como en la Guardia Civil y la Policía Nacional de otras ciudades españolas.