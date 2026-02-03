CC exige a Carolina Darias soluciones urgentes tras quedar vacante la jefatura de Rescate y Salvamento

Coalición Canaria (CC) ha reclamado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), que cubra “cuanto antes” la jefatura vacante del Servicio de Rescate y Salvamento, después de que el candidato designado renunciara al cargo el mismo día de su publicación oficial y antes de llegar a tomar posesión. La situación ha obligado al Ayuntamiento a replantear el procedimiento de selección y ha reactivado las críticas sobre la gestión de la seguridad municipal.

El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, sostiene que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales. A su juicio, la renuncia del responsable designado evidencia “la falta de planificación y la fragilidad del sistema” en un servicio que considera clave para la seguridad ciudadana.

Vacante sin cubrir y proceso cuestionado

Desde el grupo nacionalista se insta al gobierno municipal a actuar con urgencia para cubrir la jefatura. Suárez plantea como opción la incorporación del segundo finalista del proceso, al que define como conocedor del servicio y de la ciudad por haber formado parte del cuerpo de Bomberos de la capital. En caso contrario, CC reclama un procedimiento “más robusto y garantista” que evite que se repitan episodios similares.

El portavoz subraya que la situación genera incertidumbre en un servicio que, según recuerda, arrastra dificultades desde hace meses. “Cuando el mando máximo ni siquiera asume el cargo por el que concursó, se pone en evidencia un problema de fondo”, afirmó.

Cierre de parques y capacidad operativa

CC vincula la vacante en la jefatura con otros episodios recientes, como el cierre simultáneo de los parques zonales de La Isleta y Vega de San José por falta de efectivos. Para el grupo nacionalista, la clausura temporal de instalaciones en una ciudad del tamaño de Las Palmas de Gran Canaria supone una señal de alarma.

Como ejemplo, Suárez recordó un incendio ocurrido en el Polígono de San Cristóbal el pasado mes de agosto, en el que, según advirtieron los sindicatos, el parque zonal más cercano, situado “a un minuto”, no pudo intervenir al no contar con personal suficiente. La operativa tuvo que centralizarse en Miller Bajo, con el consiguiente impacto en los tiempos de respuesta.

Plantilla, conflicto laboral y externalizaciones

Coalición Canaria señala que el problema de fondo es la escasez de personal y el deterioro del clima interno en el servicio, con un conflicto laboral que se ha prolongado en el tiempo. El grupo recuerda que los propios bomberos han denunciado esta situación y critica que no se hayan adoptado soluciones estructurales.

A ello suma la “externalización creciente” de servicios vinculados a la seguridad, como la contratación de seguridad privada para eventos como el Carnaval o la firma de contratos menores en fechas como Navidad para disponer de bomberos de empresas privadas, en detrimento del cuerpo municipal.

Falta de planificación y diálogo

CC reclama además mayor claridad sobre la lista de reserva y las incorporaciones previstas. Según Suárez, se habla desde hace años de efectivos disponibles, pero no existe un calendario concreto ni explicaciones públicas suficientes. El portavoz también critica la falta de reuniones entre los responsables municipales de Recursos Humanos y Seguridad con la representación sindical.

Ante este escenario, Coalición Canaria pide al gobierno local que ponga fechas y compromisos sobre la mesa y adopte decisiones que refuercen el servicio público de bomberos, al considerar que la seguridad ciudadana no puede gestionarse “a golpe de parche”.