El cierre de Mesa y López se prolonga por las complicaciones en la obra del colector averiado

Las obras de reparación del tramo de la calle Mesa y López a la altura del número 84, casi esquina con la calle Costa Rica, se prolongan hasta la semana que viene debido a las complicaciones que los operarios de Emalsa han encontrado al hacer las excavaciones para renovar el tramo de la tubería de saneamiento dañada.

La intervención provocó el corte de tres carriles en dirección a Fernando Guanarteme, a los que se sumaron dos carriles más en dirección a la plaza de España. Desde la compañía de aguas aseguran que este miércoles se realizará el cambio del tramo afectado, lo que favorecerá la reapertura de los dos carriles que circulan en sentido Puerto.

Las causas de la avería

El socavón se produjo el domingo 1 de febrero tras la avería en una tubería de gran diámetro (DN1000), un colector situado a unos cinco metros de profundidad que, según Emalsa, no ha supuesto un problema para el suministro de agua de abasto hasta el momento.

Desde la empresa de aguas informaron que las lluvias sometieron al pozo de registro a una "sobrecarga" que provocó a su vez grietas en el tubo. Un total de 12 personas trabajan en la zona desde el pasado fin de semana para solventar el incidente y reabrir los carriles a la circulación lo antes posible.

Los retrasos en la finalización de las obras se deben a las complicaciones encontradas: la necesidad de trasladar dos palmeras para evitar dañarlas durante los trabajos y la existencia de grandes cantidades de arena durante la excavación. Una situación "que obligó a tomar otras medidas de seguridad que han retrasado el ritmo de las obras", explicaron a este periódico desde Emalsa.

¿Cuáles son las calles cortadas?

La restricción del tráfico afecta principalmente a los vehículos que se dirigen hacia el túnel de Julio Luengo, el barrio de Guanarteme o el norte de Gran Canaria, que deben realizar ahora un itinerario alternativo. Según informan desde la Policía Local, los trabajos obligan al corte de calles. El principal, el tramo afectado de Mesa y López, esquina con Costa Rica en sentido a la rotonda Mario César. Los conductores se ven obligados a circular por la calle República Dominicana para acceder a Guanarteme.

El sentido hacia la plaza de España solo cuenta con un carril habilitado, por lo que los agentes recomiendan acceder por la calle Fernando Guanarteme para dirigirse hasta la rotonda y evitar así llegar a la calle Costa Rica. "Si la bajada de Mesa y López se satura mucho entonces se desvía a quienes vienen de la GC-3 hacia Las Arenas para que accedan por Castillejos".