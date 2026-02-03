Adiós al sorteo: así adjudicará Canarias las próximas viviendas públicas de Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias avanza en la construcción de vivienda pública en Las Palmas de Gran Canaria con una promoción de 28 viviendas protegidas en la zona de Reyes Católicos, una actuación que destaca no solo por su ejecución material, sino por ser una de las primeras que se adjudicará mediante el nuevo sistema de baremación social y económica aprobado por el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, visitó las obras acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, para comprobar el estado de un proyecto que se encuentra en fase de desarrollo y que forma parte del conjunto de promociones impulsadas directamente por el Gobierno en la capital grancanaria.

Un cambio de modelo en la adjudicación

Durante la visita, Rodríguez puso el acento en el nuevo procedimiento de adjudicación de vivienda pública, que sustituye al sistema de sorteo utilizado hasta ahora. El nuevo modelo introduce una baremación basada en criterios sociales y económicos, con el objetivo de asignar las viviendas a quienes presenten mayor necesidad habitacional y una vinculación acreditada con el territorio.

Entre los requisitos prioritarios figura la acreditación de al menos diez años de residencia en Canarias, además de la valoración de la situación económica y social de los solicitantes. Según explicó el consejero, el cambio persigue garantizar que la vivienda pública beneficie a personas y familias que desarrollan su vida en el archipiélago y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o dificultad de acceso al mercado residencial.

Pablo Rodríguez escucha las explicaciones de Antonio Ortega durante su visita a la nueva promoción de vivienda pública en la calle Reyes Católicos de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Inversión y características del proyecto

La promoción de Reyes Católicos cuenta con un presupuesto de 4.504.831,29 euros, financiados con 700.565,55 euros de fondos europeos y 3.804.265,74 euros procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. El edificio se ubica entre los barrios de Vegueta y San Cristóbal, en un entorno urbano consolidado.

El inmueble se ha diseñado con tres plantas y un semisótano destinado a garajes y trasteros. Las viviendas dispondrán de entre uno y cuatro dormitorios, y dos de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, conforme a los criterios de accesibilidad.

Vivienda pública en la capital

Esta actuación se integra en el conjunto de promociones de vivienda protegida que el Gobierno de Canarias desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria. A las obras de Reyes Católicos y El Secadero se suman la reciente licitación de 168 viviendas en Casablanca y otras 68 viviendas proyectadas en Tamaraceite Sur.

Además, el Ejecutivo autonómico participa en otras promociones en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que siguen sus propios procedimientos administrativos. En total, la ciudad concentra cerca de 1.000 viviendas protegidas entre ejecución y planificación.

Elcontexto insular de Gran Canaria

En el conjunto de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias gestiona 1.264 viviendas protegidas entre actuaciones finalizadas, en construcción, planificadas y adquiridas. De ellas, alrededor de 1.000 se ejecutan a través del Instituto Canario de la Vivienda y Visocan.

El Ejecutivo autonómico enmarca estas actuaciones en su estrategia para afrontar la emergencia habitacional, combinando el aumento del parque público con un nuevo sistema de adjudicación que busca una distribución más ajustada a las necesidades sociales y económicas de la población residente en Canarias.