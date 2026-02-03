La Isleta estrena más de 750 metros cuadrados de aceras renovadas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido los trabajos de renovación integral de aceras en el barrio de La Isleta, una intervención orientada a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del espacio público para los residentes de la zona.

El resultado final de las obras fue comprobado por el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, junto al concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, en una visita realizada tras la finalización de los trabajos. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora progresiva de los barrios mediante intervenciones vinculadas al uso cotidiano del espacio urbano.

Mejora del tránsito peatonal

Según explicó Carlos Díaz, la renovación de las aceras permite facilitar el tránsito peatonal y mejorar la accesibilidad en distintas calles del barrio, con superficies más seguras y adaptadas a las necesidades actuales. El concejal señaló además que la planificación de la obra busca reducir la necesidad de futuras intervenciones, minimizando las molestias a los vecinos y vecinas.

Una calle de La Isleta en la que la acera ha sido renovada. / LPR

Los trabajos han abarcado un total de 657 metros lineales de acera, lo que equivale a más de 750 metros cuadrados de superficie renovada, con una inversión municipal de 162.940,54 euros.

Calles incluidas en la actuación

La intervención se ha desarrollado en la calle Tecén, en el tramo comprendido entre Padres Palotinos y Harimaguada, así como en las calles Tenesoya, 22 de mayo de 1986, Reina Teguise y Padres Palotinos, entre Reina Teguise y 22 de mayo de 1986.

Las obras han consistido en la demolición de aceras y bordillos deteriorados, la excavación del terreno y la ejecución de una nueva solera de hormigón. Posteriormente, se ha procedido a la colocación de baldosa de 40 por 40 centímetros, con el objetivo de mejorar la comodidad y la seguridad de los desplazamientos a pie.

Renovación de la red de agua

De forma paralela, y en coordinación con EMALSA, la actuación ha permitido sustituir prácticamente la totalidad de la red de abastecimiento de agua potable en las zonas afectadas. Las antiguas tuberías han sido reemplazadas por nuevas conducciones, protegidas con cama de arena, y se han recrecido las arquetas correspondientes a los distintos servicios, como agua potable, saneamiento y alumbrado. Esta renovación contribuirá a mejorar la eficiencia del servicio y a evitar nuevas obras a corto y medio plazo en el barrio.

La intervención forma parte del plan municipal de mejora continua del espacio público, que tiene como objetivo reforzar la accesibilidad y la calidad de los entornos urbanos en los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, con actuaciones progresivas adaptadas a las necesidades de cada zona.