Las Palmas de Gran Canaria comienza 2026 con la recuperación de 2.444 puestos de trabajo en el mes de enero

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de enero con la recuperación de 2.444 empleos con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento del 7,8%.

El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez, consideró que los datos "confirman" que la ciudad comienza el año consolidando la tendencia positiva en la recuperación del empleo "que venimos experimentando ininterrumpidamente desde hace dos años". Ramírez se refirió a la recuperación del mercado laboral y el crecimiento del tejido económico del municipio.

Desde el Ayuntamiento aseguraron continuar con los planes de empleo y los programas de formación dirigidos especialmente de quienes se encuentren en una situación más desfavorecida, "con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la formación en la capital”, añadió el concejal.

Detalle de los datos

El mercado laboral se recupera especialmente entre las personas menores de 25 años, un grupo en el que el empleo sube un 15,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Los datos del paro en el grupo de personas de entre 25 y 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo del 9,7% interanual; y en los mayores de 45 años, el paro desciende un 6,1% interanual.

Por niveles formativos, el empleo sube con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria –en un 9,1% con respecto al mismo mes del año anterior– y las personas con estudios universitarios –en un 4,1% interanual–. Además, las personas con educación primaria y con formación profesional también mejoran sus cifras de empleo, las primeras en un 7,9% interanual, y las segundas en un 2,8% con respecto a enero de 2025.

La subida del empleo en la capital grancanaria en enero refleja un empate técnico entre los hombres y las mujeres, que experimentan un aumento de puestos de trabajo del 7,8% con respecto al mismo mes del año pasado.

Por sectores, la construcción, la agricultura y el comercio protagonizan este mes el mayor crecimiento del empleo. Así, los puestos de trabajo creados en la construcción suben un 12,10% con respecto a 2025. En la agricultura, crece el empleo un 9,02% interanual y en el comercio, los puestos crecen un 7,86% interanual.

En cuanto a la industria, crece el empleo un 7,28% interanual. El resto de servicios experimenta una subida de puestos de trabajo del 6,06% con respecto al mismo mes del año pasado, y en la hostelería, el empleo se ha visto incrementado en un 5,44% interanual.

En cuanto al número de contratos firmados, Las Palmas de Gran Canaria registra un total de 10.618 en el mes de enero. De estos, el 41,80% son de tipo indefinido, que crecen un 5,44% en datos intermensuales. Los temporales representan el 57,94% de los nuevos registrados en enero.