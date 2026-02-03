Un pipican para Zárate: así será la nueva área canina de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en la creación de un área canina en el barrio de Zárate, una infraestructura que responde a una demanda vecinal trasladada en un reciente encuentro ciudadano y cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de abril.

El nuevo espacio para perros se ubicará en el extremo sur de una zona ajardinada situada frente al Centro Cívico de Zárate, en la calle Francisco Inglott Artiles, y contará con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados. El proyecto contempla el cerramiento del recinto mediante vallado tipo Hércules sobre muros ya existentes, hasta una altura de 2,5 metros, así como las adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad.

Ubicación y características del nuevo pipican

El área canina dispondrá de bancos para las personas usuarias y de distintos elementos de juego destinados a perros de diferentes tamaños, entre ellos un tubo, un salto de altura, un salto de longitud y un aro. Además, se instalará una fuente de agua potable que podrá utilizarse como bebedero para los animales.

El proyecto, impulsado por el servicio municipal de Parques y Jardines, cuenta con un presupuesto estimado de 100.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio, una vez iniciadas las obras.

Respuesta a una demanda vecinal en el Cono Sur

La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, señaló que el barrio de Zárate, con más de 4.000 residentes, no dispone actualmente de un espacio habilitado cercano para el uso de mascotas. Según explicó, se trata de una demanda histórica del Cono Sur que el Ayuntamiento considera viable y necesaria dentro de las mejoras del espacio público.

Con la incorporación de este nuevo pipican, Las Palmas de Gran Canaria alcanzará un total de 26 espacios caninos distribuidos por el municipio. Desde Parques y Jardines se trabaja, además, en otros proyectos para atender solicitudes similares en barrios como Casablanca III, Cruz de Piedra, Escaleritas o La Isleta, dentro de la planificación municipal de zonas verdes y equipamientos urbanos.