El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, pidió este lunes que la alcaldesa, Carolina Darias, así como de los responsables de Urbanismo se reúnan con los vecinos afectados por las filtraciones de agua y humedad en sus viviendas de La Paterna, cuyos problemas se habrían producido tras la retirada de las cubiertas durante las obras de rehabilitación municipal realizadas en invierno.

Según ha señalado Delgado, varios vecinos están sufriendo daños en sus viviendas como consecuencia de la entrada de agua, con afectación a techos, paredes y enseres domésticos. "Están viviendo una situación insostenible”, subrayó la edila.

Un vecino seca el agua que se ha filtrado a su vivienda. / José Carlos Guerra

La representante del PP insistió en la necesidad de que los responsables municipales visiten la zona para comprobar el alcance de los daños y mantener contacto directo con los vecinos afectados. A su juicio, las incidencias derivadas de las obras están provocando perjuicios que podrían prolongarse durante meses.

Compensación por los daños ocasionados

Desde el Partido Popular consideran que el Ayuntamiento debería asumir la compensación de los daños ocasionados en las viviendas, incluyendo desperfectos estructurales, humedades, instalaciones afectadas y pérdidas de mobiliario, así como otros perjuicios personales derivados de la situación, como desalojos temporales o la necesidad de residir en condiciones provisionales.

Delgado comunicó que el próximo jueves mantendrá una reunión con representantes de los vecinos afectados y reclamó que el Consistorio active "de forma urgente" una evaluación individualizada de los edificios, con informes de daños y un calendario de reparaciones. Asimismo, ha solicitado la adopción de medidas de emergencia para frenar las filtraciones y garantizar la habitabilidad de las viviendas mientras continúan las obras, así como soluciones de alojamiento para aquellas personas que no puedan permanecer en sus domicilios.

Entre las demandas planteadas también figura la determinación de posibles responsabilidades técnicas, especialmente de la empresa adjudicataria de las obras, la puesta en marcha de un procedimiento ágil de reclamación e indemnización y la coordinación de la atención a las familias afectadas a través de la empresa municipal Geursa y los servicios correspondientes.