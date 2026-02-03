Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Aemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

La portavoz Jimena Delgado pide a la alcaldesa, Carolina Darias, y al concejal de Urbanismo que se reúnan con los vecinos afectados

Las viviendas afectadas por las filtraciones de agua y humedad de La Paterna.

Las viviendas afectadas por las filtraciones de agua y humedad de La Paterna. / José Carlos Guerra

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, pidió este lunes que la alcaldesa, Carolina Darias, así como de los responsables de Urbanismo se reúnan con los vecinos afectados por las filtraciones de agua y humedad en sus viviendas de La Paterna, cuyos problemas se habrían producido tras la retirada de las cubiertas durante las obras de rehabilitación municipal realizadas en invierno.

Según ha señalado Delgado, varios vecinos están sufriendo daños en sus viviendas como consecuencia de la entrada de agua, con afectación a techos, paredes y enseres domésticos. "Están viviendo una situación insostenible”, subrayó la edila.

Un vecino seca el agua que se ha filtrado a su vivienda.

Un vecino seca el agua que se ha filtrado a su vivienda. / José Carlos Guerra

La representante del PP insistió en la necesidad de que los responsables municipales visiten la zona para comprobar el alcance de los daños y mantener contacto directo con los vecinos afectados. A su juicio, las incidencias derivadas de las obras están provocando perjuicios que podrían prolongarse durante meses.

Compensación por los daños ocasionados

Desde el Partido Popular consideran que el Ayuntamiento debería asumir la compensación de los daños ocasionados en las viviendas, incluyendo desperfectos estructurales, humedades, instalaciones afectadas y pérdidas de mobiliario, así como otros perjuicios personales derivados de la situación, como desalojos temporales o la necesidad de residir en condiciones provisionales.

Delgado comunicó que el próximo jueves mantendrá una reunión con representantes de los vecinos afectados y reclamó que el Consistorio active "de forma urgente" una evaluación individualizada de los edificios, con informes de daños y un calendario de reparaciones. Asimismo, ha solicitado la adopción de medidas de emergencia para frenar las filtraciones y garantizar la habitabilidad de las viviendas mientras continúan las obras, así como soluciones de alojamiento para aquellas personas que no puedan permanecer en sus domicilios.

Noticias relacionadas y más

Entre las demandas planteadas también figura la determinación de posibles responsabilidades técnicas, especialmente de la empresa adjudicataria de las obras, la puesta en marcha de un procedimiento ágil de reclamación e indemnización y la coordinación de la atención a las familias afectadas a través de la empresa municipal Geursa y los servicios correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

Un pipican para Zárate: así será la nueva área canina de Las Palmas de Gran Canaria

Un pipican para Zárate: así será la nueva área canina de Las Palmas de Gran Canaria

Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

Las Palmas de Gran Canaria comienza 2026 con la recuperación de 2.444 puestos de trabajo en el mes de enero

Las Palmas de Gran Canaria comienza 2026 con la recuperación de 2.444 puestos de trabajo en el mes de enero

Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Arranca la primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden y dónde verlo en directo

La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas toma Santa Catalina este martes: horario y orden de actuación

El alegato de una abogada en defensa del Carnaval: "Una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo"

El alegato de una abogada en defensa del Carnaval: "Una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo"
Tracking Pixel Contents