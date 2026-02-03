Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Aemet CanariasPuntos limpios Las PalmasNipah CanariasSucesosPetróleo ruso en CanariasTrasplante de cara
instagramlinkedin

Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

La Alianza de Custodia Marina agrupa iniciativas de participación ciudadana y gobernanza compartida

Pedro Quevedo en el primer encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina.

Pedro Quevedo en el primer encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria acoge esta semana el encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina, una red que reúne a entidades y proyectos de los archipiélagos de Canarias y Baleares vinculados a la conservación del medio marino. La cita se celebra este martes, 3 de febrero, y el miércoles, 4, en el espacio municipal La Plaza, situado en la Plaza de la Música, con la colaboración y participación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la concejalía de Ciudad de Mar.

El encuentro está organizado por la Asociación Bientratar y forma parte de un proyecto de ámbito estatal respaldado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciativa se centra en la custodia marina como estrategia de conservación que promueve la implicación directa de la sociedad civil en la planificación y gestión del entorno marino.

Un espacio de cooperación

La Alianza está integrada por proyectos que desarrollan acciones locales en distintos puntos del territorio insular. Entre ellos figuran la Microárea Ecoturística de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria; el proyecto ZeConsciente, en Tías (Lanzarote); la Fundación Creasvi – Punta del Hidalgo, en La Laguna (Tenerife); Arrels Marines de Pollença, en Mallorca; la Fundación Save The Med y la Xarxa Dragonera Blava, en Dragonera (Mallorca); el proyecto Med Gardens, en Portocolom (Mallorca); y las iniciativas de voluntariado Estim sa Badia y ReVive Portmany, en Sant Antoni de Portmany (Mallorca).

Primer encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina.

Primer encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina. / LPR

A este grupo se sumarán próximamente los proyectos que se desarrollan en Abades y Teno (Tenerife) y la iniciativa Illa de l’Aire, en Menorca.

El papel de la ciudad

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, destacó la importancia de que la ciudad sea sede de este encuentro y subrayó la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento y las entidades participantes en la necesidad de avanzar en la conservación del litoral y el mar mediante la implicación de todos los agentes. En este contexto, señaló que la Microárea Ecoturística de Las Canteras ha servido de referencia para siete de las diez iniciativas que actualmente forman parte de la Alianza.

Uno de los objetivos principales de la red es consolidarse como un espacio estable de cooperación entre entidades sociales y administraciones públicas, orientado al intercambio de experiencias y al desarrollo de herramientas de formación especializada. El proyecto impulsa un total de ocho acciones locales en ocho municipios de cinco islas, todas ellas vinculadas a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Noticias relacionadas y más

Durante las dos jornadas de trabajo, las entidades participantes desarrollan sesiones internas de organización, talleres metodológicos, presentaciones de iniciativas y dinámicas estratégicas, además de actividades en el entorno de la playa de Las Canteras. El encuentro refuerza el papel de Las Palmas de Gran Canaria como uno de los referentes en gobernanza marina participativa y conservación del litoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

El PP reclama una evaluación urgente de los edificios afectados por filtraciones en La Paterna

Un pipican para Zárate: así será la nueva área canina de Las Palmas de Gran Canaria

Un pipican para Zárate: así será la nueva área canina de Las Palmas de Gran Canaria

Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

Las Palmas de Gran Canaria comienza 2026 con la recuperación de 2.444 puestos de trabajo en el mes de enero

Las Palmas de Gran Canaria comienza 2026 con la recuperación de 2.444 puestos de trabajo en el mes de enero

Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Arranca la primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden y dónde verlo en directo

La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas toma Santa Catalina este martes: horario y orden de actuación

El alegato de una abogada en defensa del Carnaval: "Una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo"

El alegato de una abogada en defensa del Carnaval: "Una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo"
Tracking Pixel Contents