Proyectos de Canarias y Baleares se unen en Las Palmas de Gran Canaria para la conservación del mar

Las Palmas de Gran Canaria acoge esta semana el encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina, una red que reúne a entidades y proyectos de los archipiélagos de Canarias y Baleares vinculados a la conservación del medio marino. La cita se celebra este martes, 3 de febrero, y el miércoles, 4, en el espacio municipal La Plaza, situado en la Plaza de la Música, con la colaboración y participación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la concejalía de Ciudad de Mar.

El encuentro está organizado por la Asociación Bientratar y forma parte de un proyecto de ámbito estatal respaldado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La iniciativa se centra en la custodia marina como estrategia de conservación que promueve la implicación directa de la sociedad civil en la planificación y gestión del entorno marino.

Un espacio de cooperación

La Alianza está integrada por proyectos que desarrollan acciones locales en distintos puntos del territorio insular. Entre ellos figuran la Microárea Ecoturística de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria; el proyecto ZeConsciente, en Tías (Lanzarote); la Fundación Creasvi – Punta del Hidalgo, en La Laguna (Tenerife); Arrels Marines de Pollença, en Mallorca; la Fundación Save The Med y la Xarxa Dragonera Blava, en Dragonera (Mallorca); el proyecto Med Gardens, en Portocolom (Mallorca); y las iniciativas de voluntariado Estim sa Badia y ReVive Portmany, en Sant Antoni de Portmany (Mallorca).

Primer encuentro de la Alianza de Iniciativas de Custodia Marina. / LPR

A este grupo se sumarán próximamente los proyectos que se desarrollan en Abades y Teno (Tenerife) y la iniciativa Illa de l’Aire, en Menorca.

El papel de la ciudad

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, destacó la importancia de que la ciudad sea sede de este encuentro y subrayó la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento y las entidades participantes en la necesidad de avanzar en la conservación del litoral y el mar mediante la implicación de todos los agentes. En este contexto, señaló que la Microárea Ecoturística de Las Canteras ha servido de referencia para siete de las diez iniciativas que actualmente forman parte de la Alianza.

Uno de los objetivos principales de la red es consolidarse como un espacio estable de cooperación entre entidades sociales y administraciones públicas, orientado al intercambio de experiencias y al desarrollo de herramientas de formación especializada. El proyecto impulsa un total de ocho acciones locales en ocho municipios de cinco islas, todas ellas vinculadas a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante las dos jornadas de trabajo, las entidades participantes desarrollan sesiones internas de organización, talleres metodológicos, presentaciones de iniciativas y dinámicas estratégicas, además de actividades en el entorno de la playa de Las Canteras. El encuentro refuerza el papel de Las Palmas de Gran Canaria como uno de los referentes en gobernanza marina participativa y conservación del litoral.