La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria cumple 250 años de desarrollo y progreso

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, RSEAPGC, cumple 250 años de historia. Fundada el 4 de febrero de 1776 por el Obispo fray Juan Bautista Cervera junto a otras personalidades de gran relevancia de la Isla, entonces capital de Canarias, tiene como objetivo, según rezan sus estatutos fundacionales, promover el progreso de la educación pública, fomentar el desarrollo tanto económico como cultural y favorecer el mayor bienestar, tanto social como moral, de los habitantes insulares.

Durante su cuarto de milenio de existencia, que la consolida como la institución civil más antigua del Archipiélago que a día de hoy continúa desarrollando labores de forma activa, el enfoque con el que llevan a cabo su actividad, así como sus formas y maneras, han evolucionado de la mano con la sociedad.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la RSEAPGC tuvo un rol de participación activa en diferentes proyectos orientados al desarrollo insular, como pueden ser la fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Puerto de la Luz, la Escuela de Comercio, la reforestación de la Isla, la mejora del urbanismo de la ciudad o su contribución durante el proceso político y social que culminó en el año 1927 con la división provincial.

Estos 250 años de "la Económica" son un éxito de la sociedad civil de la Isla y el triunfo de la idea del Conde de Campomanes de movilizar a la sociedad desde los principios de la Ilustración José Joaquín Díaz de Aguilar — Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

A pesar del paso de los años, su esencia continúa inalterada, siempre bajo los principios propios de la Ilustración y el lema recogido en el artículo 55 de sus Estatutos: el progreso exige una actitud de esfuerzo y «aplicación», sólo así se alcanza la «corona». Este término simboliza, por un lado, el reconocimiento del que era rey en el momento de su fundación, Carlos III, así como la culminación de un trabajo adecuado que vaya en pos del beneficio de la educación, la riqueza, el bienestar ciudadano y, en definitiva, el conjunto de la sociedad que habita Gran Canaria.

En esta línea, Tomás van de Walle, director honorífico de la institución, resumió el propósito de la RSEAPGC en descubrir cuáles son los problemas reales que afectan a Gran Canaria, al día a día de los hombres y mujeres que habitan la isla, para poder trabajar en actuaciones para intentar darles solución. El papel de la Sociedad Económica, en este sentido, está centrado en diseñar proyectos y estrategias de acción que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en los años venideros, poniendo especial énfasis en la memoria de los hechos pasados para comprender que, en sus palabras, «el presente también es historia».

Orígenes

Para hablar de los orígenes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XVIII, el conocido como el siglo de la Ilustración. El trono de España estaba ocupado por Carlos III quien, con el asesoramiento y el apoyo del economista Pedro Rodríguez de Campomanes, impulsa la creación de las Sociedades Económicas en todo el país, que estarían enfocadas en el propósito de impulsar el desarrollo económico de la nación y fomentar la educación de los ciudadanos.

En este último respecto, tras la expulsión de los jesuitas de la nación en el año 1767, el monarca recurre al apoyo de la Iglesia y las Sociedades Económicas para paliar el enorme hueco que dejó su ausencia en el campo educativo. Se pusieron en marcha diversas iniciativas para dar respuesta a esta problemática, como la promoción de las Sociedades Económicas o la creación de bibliotecas, estableciendo una de ellas en el Palacio Episcopal de la Plaza de Santa Ana, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, para uso público por indicación del Obispo Cervera.

La RSEAPGC en Canarias

En el caso concreto del Archipiélago Canario, el factor financiero era uno de sus principales puntos débiles. Las Islas estaban inmersas en una sociedad estamental en la que imperaban el analfabetismo y la escasez alimentaria: urgía la creación de un proyecto económico que aliviara la gran dependencia agraria que existía como único medio de supervivencia. La crisis del sector primario llevó a una gran parte de la población a la marginación, siendo empujada a emigrar a América en busca de una vida mejor.

El Obispo fray Juan Bautista Cervera abandera la propuesta de una reforma social y económica en Canarias, quien fundó la RSEAPGC el 4 de febrero de 1776 convocando en los salones episcopales a diecisiete personalidades notables de Gran Canaria entre los que se incluía a seis canónigos de la Catedral. En aquella primera sesión, salió elegido como primer director el arcediano José Marcos Verdugo y Alviturría, debido a sus enormes conocimientos agrícolas.

Durante los nueve años del episcopado de Cervera se cuenta entre los primeros logros sociales de la Sociedad Económica la llegada de la primera imprenta a las Islas, actualmente custodiada en el Museo Canario; la fundación de los hospitales de San Martín de Las Palmas de Gran Canaria y de Teguise en Lanzarote o la inauguración del Seminario Conciliar de la Concepción.

Figuras como Viera y Clavijo, Benito Pérez Galdós, José Mesa y López o José Quintana Llarena son algunos de los nombres que pueblan la distinguida lista de directivos que ha tenido la RSEAPGC en toda su historia. Hoy en día, Gonzalo Melián y José Joaquín Díaz asumen los cargos de subdirector y director respectivamente.

Una gran responsabilidad

Para Melián, estos 250 años de historia suponen «una gran responsabilidad», pues no es sencillo estar a la altura de una institución con tanta historia e importancia social. En ese sentido, considera como uno de los grandes hitos en este aniversario seguir «siendo fieles a los principios fundacionales de la Ilustración», realizando durante este último año 82 actos que mantienen su compromiso de estar siempre al servicio de la sociedad.

Renovarse al ritmo que lo hace el mundo actual nunca es sencillo, y resulta aún más arduo al hablar de una entidad con más de dos siglos de historia. Sin embargo, el subdirector afirma que ha notado un aumento en la cantidad de gente que acude a los actos, factor que habla positivamente del trabajo contínuo que se realiza para intentar llegar a más gente. Gonzalo Melián añade que también es motivo de orgullo el aumento de mujeres y jóvenes que se interesan por la RSEAPGC, destacando la creación de una iniciativa destinada a los mayores de edad menores de 30 años para que puedan hacerse socios sin pagar cuota alguna.

Actividad consultiva

Para José Joaquín Díaz, estos 250 años de «la Económica» son un éxito de la sociedad civil de la Isla y «el triunfo de la idea del Conde de Campomanes de movilizar a la sociedad desde los principios de la Ilustración» para lograr la felicidad pública mediante la educación y el uso de los recursos del país en favor del interés general.

El director, sobre el presente de la RSEAPGC, destaca que la institución «ha mantenido su actividad consultiva» atendiendo a peticiones procedentes tanto de las administraciones públicas como de la sociedad civil. Respecto a esta materia, recuerda las últimas consultas que ha evacuado, que «han tenido que ver con la movilidad aérea y aeroespacial», añadida a una última solicitud de la ULPGC.

Respecto a la celebración por el aniversario que tendrá lugar hoy, comenta que se trata de un día importantísimo «que pondrá en valor la sociedad civil grancanaria» de la que se sienten muy orgullosos. Durante el acto, se harán cuatro nuevos socios de mérito: Dolores Corbella, primera canaria que ingresa como académica en la RAE; el teniente coronel Pedro María Pinto; el investigador y ensayista Juan Antonio Martínez y la directora insular de Vicepresidencia primera del Cabildo de Gran Canaria, Encarna Galván.