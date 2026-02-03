Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

La nueva tasa de basuras llegará a Las Palmas de Gran Canaria en 2026 y afectará tanto a viviendas como a actividades económicas. Se trata de un tributo obligatorio para todos los ayuntamientos, derivado de la normativa estatal y europea sobre gestión de residuos. Estas son las claves para entender cómo funciona y evitar confusiones en su primer año de aplicación. Para evitar dudas en su primer año de aplicación, el Ayuntamiento ha publicado una guía práctica dirigida a la ciudadanía. Estas son las claves para entenderla sin perderse.

¿Por qué se crea esta tasa?

La tasa municipal por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos sirve para financiar de forma justa y sostenible el servicio de gestión de la basura. Su diseño incorpora incentivos para reducir la cantidad de residuos generados y mejorar la separación en origen, en línea con los objetivos de la economía circular.

La lógica es sencilla: a mejor gestión de los residuos, menores costes del servicio, y a menores costes, menos tasa. La participación activa de la ciudadanía en la separación correcta puede traducirse, con el tiempo, en recibos más bajos.

¿Quién está obligado a pagar?

Deben pagar la tasa todas las personas físicas o jurídicas que se beneficien o puedan beneficiarse del servicio de recogida de residuos en un inmueble del municipio.

Sí pagan:

Viviendas habituales y vacacionales.

Locales de negocio: bares, restaurantes, comercios, oficinas y alojamientos turísticos.

Cualquier inmueble donde puedan generarse residuos municipales.

No pagan:

Inmuebles declarados en ruina.

Solares sin construcción.

Garajes y trasteros de viviendas.

Locales sin acondicionar y sin licencia ni declaración responsable de actividad.

Actividades que entregan todos sus residuos a un gestor autorizado.

Residuos agrícolas y ganaderos.

¿A nombre de quién llega el recibo?

El recibo se emite a nombre del titular catastral del inmueble, normalmente el propietario.

Si la vivienda o el local está alquilado, el Ayuntamiento dirige el recibo al propietario, que podrá repercutir la tasa al inquilino según lo pactado en el contrato.

En caso de copropiedad, el recibo puede emitirse a cualquiera de los titulares, aunque se puede solicitar la división de la cuota entre copropietarios si todos están de acuerdo, siempre que la parte individual no sea inferior a seis euros.

¿Cómo se calcula lo que se paga?

La cuota anual se compone de tres elementos:

Cuota básica

Es una cantidad fija por inmueble que cubre los costes de mantener el servicio disponible.

Se paga siempre que el servicio esté operativo, incluso si la vivienda está vacía.

Cuota por generación

Depende de los residuos que se estima que genera el inmueble.

En viviendas, se calcula según los residuos medios por persona y año.

En negocios, según el tipo de actividad (bar, hotel, supermercado, etc.) y otros factores como superficie o número de habitaciones.

Coeficiente por generación de residuos

Ajusta la cuota en función de los resultados ambientales del municipio en el año anterior.

Si se reduce la basura mezclada y mejora la separación, el coeficiente baja y se paga menos; si no, sube.

Fórmula simplificada:

Cuota anual = Cuota básica + (Cuota por generación × coeficiente)

Los importes concretos están recogidos en el anexo de la ordenanza municipal.

¿Qué ocurre con viviendas vacías y locales sin actividad?

Si una vivienda está desocupada o un local no tiene actividad, solo se paga la cuota básica, al considerarse que no se generan residuos.

Para que se aplique este régimen especial es necesario presentar cada año, antes del 1 de marzo, una declaración responsable que acredite:

Ausencia de empadronados y de consumo de agua y luz, en el caso de viviendas.

Falta de actividad, consumos y alta en el IAE, en el caso de locales.

Así es la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria / LP /DLP

¿Cuándo se paga y cómo se gestiona?

La tasa se devenga el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo coincide con el año natural.

En 2026, al ser el primer año de aplicación, cada contribuyente recibirá una liquidación individual, no un recibo periódico. Por este motivo:

No podrá domiciliarse.

No se integrará automáticamente en planes personalizados como LPA Pago Fácil.

Sí podrá solicitarse el fraccionamiento del pago, siempre que se haga dentro del plazo de ingreso voluntario.

¿Y a partir de 2027?

Una vez pagada la liquidación de 2026 e incorporada la tasa al padrón:

Podrá solicitarse la domiciliación bancaria para 2027 y años siguientes.

para 2027 y años siguientes. La tasa podrá integrarse en el plan LPA Pago Fácil, si el contribuyente cumple los requisitos.

La domiciliación permitirá, además, acceder a una bonificación del 5%.

Bonificaciones: quién puede pagar menos

La ordenanza recoge un amplio sistema de beneficios fiscales:

Riesgo o exclusión social:

Bonificación de entre el 10% y el 100% de la cuota total, según ingresos y unidad familiar.

Familias numerosas:

50% de bonificación para categoría general y 75% para categoría especial, aplicada a la cuota por generación.

Separación de residuos:

Descuentos de entre el 1% y el 5% por uso de puntos limpios y recogidas separadas.

Bonificaciones de hasta el 5% por el uso correcto del contenedor marrón de materia orgánica.

Empresas de alimentación y restauración:

Bonificación del 50% si implantan sistemas eficaces de reducción del desperdicio alimentario.

Domiciliación y pago anticipado:

5% adicional sobre la cuota total.

Cómo solicitar bonificaciones y reclamar

Las bonificaciones deben solicitarse, en general, antes del 31 de diciembre para que se apliquen al ejercicio siguiente. La solicitud puede hacerse:

A través de la Oficina Virtual Tributaria.

De forma presencial, con cita previa.

Si el contribuyente considera que la liquidación es incorrecta, puede presentar recurso de reposición y, posteriormente, reclamación económico-administrativa.

Dónde informarse

El Ayuntamiento ha publicado guías específicas con explicaciones paso a paso (PDF) sobre el cálculo de la cuota, el sistema de notificación, las bonificaciones (PDF) y los trámites disponibles.

La información y las gestiones pueden realizarse a través de la Oficina Virtual Tributaria, en las oficinas de atención al contribuyente con cita previa o llamando al teléfono 010, o al 928 446 600 desde fuera del municipio.

Con estas guías, el Consistorio pretende que la ciudadanía conozca con claridad cómo funciona la nueva tasa de basuras y qué opciones tiene para reducir su impacto económico desde su primer año de aplicación.