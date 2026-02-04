El alumnado del CIFP Cruz de Piedra impulsa proyectos de innovación formativa

El CIFP Cruz de Piedra desarrolla un Proyecto de Excelencia en Formación Profesional orientado a consolidar la especialización en Transporte y Logística en Canarias, a través de un plan estratégico que combina innovación pedagógica, digitalización y colaboración con el sector empresarial.

El centro forma parte desde el pasado mes de noviembre de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional, un reconocimiento que respalda su apuesta por un modelo formativo adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral y a la evolución del sector logístico.

Proyectos orientados a la innovación aplicada

Entre las principales iniciativas que se están desarrollando destaca la construcción de un almacén logístico didáctico y autosuficiente, concebido como un entorno real de aprendizaje, junto a la creación de un aula logística avanzada. Ambos proyectos constituyen el eje central del plan y permiten al alumnado trabajar con metodologías y herramientas alineadas con el contexto profesional.

En torno a este núcleo se articulan otros proyectos complementarios, como el desarrollo de una aplicación informática para fomentar el uso compartido de vehículos o la creación de un micro hub logístico, pensados para reforzar la formación práctica y la comprensión de los nuevos modelos de distribución y transporte.

Vinculación con el entorno profesional

El Proyecto de Excelencia del CIFP Cruz de Piedra incorpora también acciones destinadas a estrechar la relación con las empresas del sector. El objetivo es facilitar el contacto directo del alumnado con profesionales, fomentar la empleabilidad y mantener un diálogo permanente que permita adaptar los contenidos formativos a las demandas reales de la logística y el transporte.

Esta colaboración se extiende igualmente al profesorado, que utiliza estos espacios de intercambio para actualizar el currículo y reforzar la conexión entre la formación impartida en el aula y la realidad del tejido productivo.

El alumnado como eje del proyecto

La planificación y desarrollo de buena parte de estas iniciativas ha sido realizada por el propio alumnado de segundo curso de los ciclos formativos de Técnico Superior en Gestión de Ventas y de Transporte y Logística, como parte de proyectos integrados en su formación. Esta participación activa permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales y comprender el alcance práctico de su aprendizaje.

El Proyecto de Excelencia del CIFP Cruz de Piedra se consolida así como una herramienta para reforzar la calidad de la Formación Profesional, impulsar la innovación educativa y mejorar las oportunidades de inserción laboral del alumnado en un sector estratégico para Canarias.