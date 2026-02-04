La Casa del Deán redescubre sus fachadas restauradas antes de convertirse en apartamentos

La Casa del Deán luce ya sus dos fachadas restauradas y de un blanco impoluto. El inmueble, situado en la esquina de las calles de La Pelota y Herrería, en Vegueta, lleva un año sometiéndose a un minucioso proceso de rehabilitación tras décadas de abandono. La idea será convertirla en un alojamiento turístico con cinco apartamentos. Se trata de una de las viviendas más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria que aún permanecen en pie, con evidencias de su existencia desde el siglo XVI.

La restauración de la Casa del Deán comenzó hace un año. El estado del inmueble en aquel momento era calamitoso. La fachada recién restaurada, la que da hacia la calle Herrería, estaba abombada, por lo que fue necesario apuntalarla con vigas metálicas para evitar el colapso del edificio. Lo que en un principio fue una acción de emergencia se mantuvo durante más de una década ante la ausencia de un proyecto válido y viable para rehabilitar el inmueble.

Biblioteca diocesana o centro de interpretación

El edificio pertenecía al Obispado hasta que a finales de la década pasada decidió sacarlo a la venta. Previamente, presentaron un proyecto de rehabilitación para convertirlo en biblioteca diocesana o centro de interpretación de Vegueta, pero no salió adelante. Finalmente, tras varios intentos previos por parte de los nuevos propietarios -toda intervención en este inmueble debe pasar por el visto bueno de Patrimonio-, estos lograron luz verde del Ayuntamiento capitalino en 2023 para convertirla en Casa Emblemática.

La fachada más deteriorada del edificio estaba abombada y fue apuntalada con vigas de metal hace una década

El proyecto de restauración lo lideran Guillén Mateos y Llopiz Arquitectos y Francisco Reyes Monzón -de Estudio G- y el constructor que lo ejecuta es Carlos Espinosa Marzal, con Juan José Pérez Monzón como arquitecto técnico. La licencia otorgada por Urbanismo contempla cinco apartamentos repartidos por el inmueble, el cual tiene una superficie de 270 metros cuadrados, y un local comercial en la planta baja.

El inmueble cuenta con la máxima protección por su valor histórico y arquitectónico dentro del Plan Especial de Protección (PEP) de Vegueta-Triana. Del mismo destaca especialmente la fachada de Herrería, la primera en ser redescubierta esta semana y la que se encontraba en peor estado de conservación. Resalta de la misma la portada dividida dos cuerpos con un dintel de cantería amarilla enmarcada por un alfiz -una moldura propia de la época-, así como una segunda puerta rematada con un arco de medio punto, hecho con el mismo tipo de piedra.

Casa del Deán, una de las más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria / Nayra Bajo de Vera

Hacia la calle de La Pelota destaca un balcón descubierto con amplios marcos de cantería. La esquina está reforzada con cantería del mismo material, aunque lo que realmente destaca en la misma es la ventana esquinera con doble arco separado por una columna helicoidal -de formas curvas-. Se trata de un elemento único en la arquitectura doméstica en Vegueta. El catálogo de protección también destaca el patio y el acceso a la escalera, ya en el interior de la vivienda, aunque estos se encuentran en muy mal estado.

La cantería amarilla utilizada en la portada del siglo XVI de la calle Herrería procede la barra de Las Canteras

Y es que la Casa del Deán acumula décadas de abandono. La fachada de Herrería se encuentra en mejor estado puesto que fue parcialmente restaurada durante la campaña de la escuela taller Vive Vegueta a finales de los años 80. Ya por aquel entonces el edificio llevaba años sin uso alguno, por lo que el deterioro ha sido galopante, convirtiéndose en uno de los edificios históricos peor conservados del casco histórico de la capital grancanaria. Su último usuario fue el dependiente de una tienda de comestibles en el bajo.

¿A dónde se remonta la historia de la Casa del Deán?

Pero, ¿a dónde se remonta la historia de este edificio? La Casa del Deán lleva este nombre en alusión al deán de la catedral, es decir, el sacerdote que preside el Cabildo catedralicio que coordina y dirige el funcionamiento de la vida eclesiástica en el templo. El primer documento que hace referencia a la vivienda corresponde con el testamento del canónigo Pedro Valentín Herrera, fechado en 1695, quien dejó en herencia la casa al Obispado.

No obstante, la casa ya existía en los planos del ingeniero Leonardo Torriani de 1588 y la cantería amarilla utilizada en la fachada de Herrería procede de la barrera de Las Canteras. Este tipo de material es el que predominó en las primeras construcciones del Real de Las Palmas a principios del siglo XVI. Está presente también en el interior de la catedral, en la fachada de Santa Gadea-Mansel en la Casa de Colón o en la Casa Moxica-Matos, en la calle de los Balcones, inmuebles todos ellos construidos en el primer siglo de vida de la ciudad.