CC denuncia el deterioro de la red de saneamiento en Las Palmas de Gran Canaria tras las recientes averías

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció este miércoles el deterioro de la red de saneamiento de la ciudad tras los recientes averías registradas en vías de alta densidad de tráfico como la avenida José Mesa y López. A su juicio, esos episodios "son consecuencia de una falta de renovación planificada" a lo largo de los últimos años.

Suárez se refirió al cierre parcial del tramo final de Mesa y López y a las afecciones al tráfico como un nuevo incidente que, en su opinión, "no pueden considerarse puntual". Puso como ejemplos lo ocurrido en otros puntos de la ciudad, como el paseo de Tomás Morales, en el entorno de la avenida Juan XXIII, y el paseo de Lugo, donde se han reabierto tramos por problemas relacionados con la red de saneamiento.

El edil cuestionó los avances en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas municipal que cuenta con una inversión superior a los 854 millones de euros. En su opinión, "se actúa solo cuando la red no aguanta más, pero no se afronta una renovación planificada”, subrayó.

Aguas, una concejalía con "múltiples competencias"

CC apuntó a que el área de Aguas continúa integrada en una concejalía con "múltiples competencias", lo que, a su juicio, dificulta una dedicación específica a un servicio considerado esencial.

Suárez recordó que su formación reclama desde 2023 una mayor intervención en la red de saneamiento, con planes de mantenimiento preventivo y actuaciones programadas en los puntos más sensibles de la ciudad. También insistió en la necesidad de abordar la retirada de las planchas metálicas, instaladas tras reparaciones provisionales.

Por último, advirtió que "la falta de un cronograma detallado por barrios y la insuficiente inversión estructural", especialmente en zonas con fuerte crecimiento poblacional como Guanarteme, mantienen un problema que, a su juicio, continúa sin resolverse de forma definitiva.