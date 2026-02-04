"Necesitamos apoyo psicológico": la salud mental, clave en las demandas de los pacientes oncológicos por el Día Mundial contra el Cáncer

Cerca de 800 personas escuchan a diario en España la palabra “cáncer”. Hace seis meses Nayra Moreno recibió su diagnóstico. La enfermedad llegó en estadio temprano y con buen pronóstico, por eso sostiene que hoy puede estar “bien y superándolo” con tratamiento, y ser una de las voces de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para que la humanización y la salud mental pasen a ocupar un lugar central en la atención oncológica.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), humanizar la atención “integra el bienestar psicológico y social como parte estructural del cuidado”, no solo como servicios complementarios que reciben los pacientes, sino como parte de la cartera de los centros asistenciales. La entidad en Canarias dirigió su manifiesto del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, a la lucha psicológica de los pacientes de una enfermedad que se ceba con la salud mental durante el proceso de cura.

Moreno figuró como uno de los rostros públicos del manifiesto. La paciente se dirigió al sistema sanitario para “humanizarlo” con políticas que no dejen caer la salud mental de los pacientes oncológicos: “Hay muchas personas que tienen situaciones más graves, que por ejemplo les impide trabajar o levantarse de la cama”. Por eso reclama una atención integral, para que la salud no sea solo clínica. “Necesitamos el apoyo de un psicólogo para controlar la cabeza”, para controlar la incertidumbre, la negación del diagnóstico o el desgaste emocional de lo que se escapa de lo estrictamente biomédico.

En 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer con presencia en Canarias atendió a un total de 5.553 personas, de las cuales el 70% fueron pacientes (3.929) y el 30% restante a familiares (1.623). La enfermedad del cáncer suele llevar aparejado procesos prolongados, decisiones complejas y afecta a la vida personal, familiar, social y laboral, por lo que se necesitan apoyos múltiples que garanticen una buena atención a la salud mental. “La atención psicológica fue determinante en mi proceso, al igual que servicios como la fisioterapia y la nutrición, que considero imprescindibles para la recuperación integral de cualquier persona que atraviesa esta enfermedad”.

Bajo este mismo paraguas, se necesita nutrición, fisioterapia y “recursos para la investigación”, insiste, porque mediante la prevención y los tratamientos menos agresivos, casos como el suyo, que es un cáncer de mama, mantienen una tasa de supervivencia a 5 años de 82,8% de forma global, y supera el 99% en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en el pecho.

“En la humanización es importante entender que el cáncer, para cada paciente y su entorno es único, es su tumor, y se traduce en unas necesidades concretas”, respondió el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Canarias, Pedro Lara, a quien acompañó a su lado durante la lectura del manifiesto en la calle Triana la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, antigua ministra de Sanidad durante la etapa de la pandemia, y una “gran concienciada en la lucha contra el cáncer”.

Tabaquismo

Aunque el cáncer es una enfermedad compleja, en la que en los últimos años se ha desempeñado avances en tratamientos oncológicos, el secreto para la prevención se mantiene en los “hábitos saludables” alejados de las sustancias tóxicas que promueven el tabaquismo u otro tipo de drogas. El tabaquismo fue el principal contribuyente a los nuevos casos de cáncer en el mundo (asociado al 15,1% de los diagnósticos a escala global), especialmente en patologías de pulmón,

La erradicación del tabaco es uno de los principales caballos de batalla de la Sanidad que en Canarias logra un singular éxito entre la población joven adulta. Solo en personas de 14 a 18 años en Canarias ha descendido significativamente, con una prevalencia que ha bajado del 25% en el año 2000 a cerca del 8% en 2025, situándose entre las más bajas de España.

“La atención integral al paciente, la participación y autonomía de las personas con cáncer, generar nuevos espacios asistenciales y fomentar el bienestar de los profesionales sanitarios deben ser los ejes de actuación”, reconoció la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia Pérez.