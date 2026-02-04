Cómo pagar menos en la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

La nueva tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos (TRSU) que se aplicará en Las Palmas de Gran Canaria incorpora un amplio sistema de bonificaciones que permiten reducir el recibo, en algunos casos de forma muy significativa. Estas reducciones están pensadas para atender situaciones sociales, familiares y económicas, pero también para incentivar la separación de residuos y las buenas prácticas ambientales.

Estas son todas las formas previstas para pagar menos, quién puede acogerse a ellas y qué hay que hacer.

Bonificación por riesgo de exclusión social: hasta el 100% del recibo

Es la bonificación de mayor alcance. Pueden solicitarla las personas o unidades familiares que se encuentren en situación de riesgo o exclusión social, es decir, que no dispongan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Se considera que no hay recursos cuando los ingresos de la persona o de la unidad familiar no superan el salario mínimo interprofesional anual. La unidad familiar incluye al contribuyente y a las personas que convivan con él compartiendo recursos económicos, ya sea por relación conyugal, parentesco hasta segundo grado o situaciones de tutela o acogimiento.

La reducción depende del número de personas que dependen económicamente del contribuyente:

Una o dos personas: hasta el 50%.

Tres o cuatro personas: entre el 65% y el 75%.

Cinco personas: 85%.

Seis o más personas: 100%.

Esta bonificación se aplica sobre el 100% de la cuota, es decir, tanto la cuota básica como la cuota por generación. Solo es válida para la vivienda habitual en la que estén empadronados todos los miembros de la unidad familiar y debe acreditarse cada año antes del 31 de diciembre.

Bonificación para familias numerosas: 50% o 75%

Las familias reconocidas legalmente como familia numerosa, tanto de categoría general como especial, pueden beneficiarse de una reducción en la tasa, siempre que el valor catastral de la vivienda habitual no supere los 72.000 euros.

El importe de la bonificación depende de la categoría:

Familia numerosa general: 50%.

Familia numerosa especial: 75%.

Esta reducción se aplica solo sobre la cuota básica, no sobre la cuota por generación. La ordenanza mantiene así el incentivo ambiental, ya que las familias con más miembros generan más residuos.

La bonificación se aplica automáticamente si el contribuyente es propietario y ya disfruta de esta reducción en el IBI. En caso contrario —por ejemplo, si se vive de alquiler o no se tiene bonificación en el IBI— debe solicitarse expresamente.

No es compatible con la bonificación por exclusión social: el Ayuntamiento aplicará la más favorable.

Descuentos por separar y reciclar residuos

La tasa incluye bonificaciones ambientales dirigidas a quienes participan activamente en la recogida separada de residuos.

Uso de puntos de entrega y recogida de trastos

Cualquier contribuyente que utilice los puntos de entrega designados por el Ayuntamiento o el servicio municipal de recogida de trastos puede obtener un 1% de bonificación por cada uso registrado, hasta un máximo del 5% anual. La reducción se aplica sobre la cuota por generación del año siguiente.

Uso del contenedor marrón de materia orgánica

Quienes separen correctamente los residuos orgánicos y utilicen de forma regular el contenedor marrón podrán obtener:

Un 2,5% de bonificación con entre 1 y 25 usos efectivos al año.

Un 5% de bonificación con entre 26 y 50 usos efectivos al año.

El número de usos se acredita mediante los registros electrónicos del sistema de acceso al contenedor. Esta bonificación se aplicará al recibo del ejercicio siguiente y entrará en vigor cuando el sistema de contenedores con control esté plenamente implantado.

Ambas bonificaciones ambientales son compatibles entre sí y también con la bonificación por familia numerosa.

Bonificación para empresas de alimentación y restauración: 50%

Las empresas de distribución alimentaria y de restauración —como supermercados, bares, restaurantes, cafeterías y hoteles— pueden acceder a una bonificación del 50% en la cuota por generación si implantan sistemas eficaces y verificables para reducir el desperdicio alimentario.

Entre las medidas valoradas se incluyen la colaboración con entidades de economía social para donar alimentos, la preparación de comidas para colectivos vulnerables o el compostaje de residuos orgánicos. El Ayuntamiento debe verificar previamente que estos sistemas funcionan correctamente.

La bonificación tiene carácter anual y debe acreditarse cada año que se mantienen las condiciones.

Bonificación por domiciliación y pago anticipado: 5%

Cualquier contribuyente que domicilie el recibo y adelante el pago puede obtener una bonificación del 5% sobre la cuota total. Esta reducción es compatible con el resto de las bonificaciones.

La domiciliación se mantiene automáticamente mientras no se revoque, aunque si el banco devuelve el recibo por causas no imputables al Ayuntamiento, se pierde la bonificación ese año.

Cómo solicitar las bonificaciones

El procedimiento es común para todas las bonificaciones:

Comprobar que se cumplen los requisitos. Reunir la documentación exigida en cada caso. Presentar la solicitud a través de la Oficina Virtual Tributaria o de forma presencial con cita previa.

Las bonificaciones deben solicitarse dentro de los plazos establecidos y, en la mayoría de los casos, antes del 31 de diciembre para que se apliquen al ejercicio siguiente.

Dónde informarse sobre la tasa de basuras

El Ayuntamiento ha publicado guías específicas con explicaciones paso a paso (PDF) sobre el cálculo de la cuota, el sistema de notificación, las bonificaciones (PDF) y los trámites disponibles.

La información y las gestiones pueden realizarse a través de la Oficina Virtual Tributaria, en las oficinas de atención al contribuyente con cita previa o llamando al teléfono 010, o al 928 446 600 desde fuera del municipio.

Con estas guías, el Consistorio pretende que la ciudadanía conozca con claridad cómo funciona la nueva tasa de basuras y qué opciones tiene para reducir su impacto económico desde su primer año de aplicación.