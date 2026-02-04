El paro baja en Las Palmas de Gran Canaria mientras sube en Canarias y España
La capital recupera 2.444 empleos en enero de 2026 y reduce el paro un 7,8% interanual, con avances en todos los sectores
Las Palmas de Gran Canaria inició el año 2026 con una recuperación interanual de 2.444 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a enero del año anterior, según los últimos datos del mercado laboral correspondientes al primer mes del año. Los datos de la capital grancanaria contrastan con los del conjunto de Canarias, donde el paro creció un 0,08%, y los de toda España, con un aumento conjunto del desempleo del 1,26%.
Evolución por edades
El crecimiento del empleo en enero se concentra especialmente entre las personas menores de 25 años, con un aumento del 15,8% interanual. En el grupo de edad de 25 a 44 años, la ocupación crece un 9,7%, mientras que entre las personas mayores de 45 años el paro desciende un 6,1% respecto al mismo mes de 2025.
Nivel formativo
Por formación, el mayor incremento del empleo se registra entre quienes cuentan con educación secundaria, con una subida del 9,1% interanual. Las personas con estudios universitarios experimentan un aumento del 4,1%, mientras que quienes tienen educación primaria mejoran un 7,9% y aquellas con formación profesional, un 2,8%.
Hombres y mujeres
Los datos reflejan un comportamiento similar del empleo entre hombres y mujeres en la capital, con un crecimiento del 7,8% interanual en ambos casos durante el mes de enero.
Sectores de actividad
La construcción encabeza el crecimiento sectorial, con un aumento del empleo del 12,10% respecto a enero de 2025. Le siguen la agricultura, con un 9,02%, y el comercio, con un 7,86% interanual.
En la industria, el empleo crece un 7,28%, mientras que el conjunto del resto de servicios registra una subida del 6,06%. La hostelería también presenta una evolución positiva, con un incremento del 5,44%.
Contratación en enero
Durante el mes se firmaron en la capital 10.618 contratos, de los que el 41,80% fueron indefinidos, con un crecimiento del 5,44% respecto al mes anterior. Los contratos temporales concentraron el 57,94% del total registrado en enero.
El concejal de Empleo, Movilidad y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, señaló que estas cifras reflejan la continuidad de la tendencia positiva del empleo en la ciudad, que se mantiene desde hace dos años, y apuntan a una consolidación del mercado laboral y del tejido económico municipal.
