Un paso más para la rehabilitación de Jinámar: Las Palmas de Gran Canaria propone adjudicar el proyecto de las 446 viviendas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación de los seis lotes del proyecto de rehabilitación de 446 viviendas situadas en tres bloques y ocho torres del complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. La actuación cuenta con una financiación prevista de hasta 5.127.169,07 euros.

La iniciativa se impulsa desde la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y está financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU de la Unión Europea. El proyecto tiene como objetivo mejorar la habitabilidad, el confort y la eficiencia energética de las viviendas, así como reforzar su conservación a largo plazo.

Propuesta de adjudicación

La Mesa de Contratación, en la sesión celebrada esta semana, ha propuesto que el lote 1 sea adjudicado a Urban 2020 SL; los lotes 2 y 5, a Construplan Construcciones y Planificación SLU; y los lotes 3, 4 y 6, a Gratec SAU. El expediente continuará ahora su tramitación con la emisión del informe de Intervención, paso previo a la adjudicación formal del contrato, que se gestiona desde la concejalía promotora.

El concejal del área, Mauricio Roque, ha señalado que la actuación permitirá una mejora integral de las viviendas, con especial atención a la eficiencia energética y a la seguridad de los edificios, dentro del proceso de regeneración urbana del barrio de Jinámar.

Alcance de las obras

El proyecto contempla la sustitución de las celosías de fachada, la renovación de la carpintería exterior y la reparación de paramentos mediante morteros específicos y pintura plástica de alta resistencia. También se actuará sobre las grietas existentes mediante técnicas de cosido con grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano, destinada a mejorar el aislamiento y reducir la temperatura interior de las viviendas. Asimismo, se reforzarán los pretiles con elementos de hormigón armado y se renovarán los bajantes, sumideros y canalones para optimizar la recogida de aguas pluviales.

Mejora energética y sostenibilidad

La actuación se organiza en seis lotes que abarcan los bloques 1, 2 y 3 y las torres 9 a 16 del complejo residencial. El proyecto prevé una reducción del 30 % en la demanda de energía primaria no renovable mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo colectivo.

Los sistemas se ubicarán en las cubiertas de los edificios, con estructuras ligeras en los bloques y sistemas de lastre de hormigón en determinadas torres, diseñados para garantizar la estabilidad y una orientación adecuada.

La inversión forma parte de un convenio suscrito por la alcaldesa Carolina Darias con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, y se enmarca en la estrategia municipal de regeneración de entornos residenciales y modernización del parque público de viviendas conforme a los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética de la Unión Europea.