The Champions Burger aterriza hoy en Las Palmas de Gran Canaria con su Smash Edition: el mayor festival de hamburguesas de Europa completa su gira por las Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para acoger uno de los eventos gastronómicos de Europa. The Champions Burguer, el festival de hamburguesas más importante del país aterriza por primera vez en la capital grancanaria con su Smash Edition. De 4 al 15 de febrero en INFECAR, los amantes de las hamburguesas podrán probar las diferentes propuestas de los participantes.

Edición smash

En esta edición las protagonistas serán las hamburguesas elaboradas con la técnica smash, que consiste en prensar la carne sobre la plancha caliente para lograr un exterior crujiente y caramelizado, manteniendo la jugosidad del interior.

Un total de 14 hamburgueserías de alto nivel, procedentes de distintos puntos del país, ofrecerán recetas elaboradas con carnes prémium, panes artesanales e ingredientes originales, todo pensado para sorprender al público un año más.

Las hamburguesas que forman parte de la ruta

Entre los participantes de la ruta se encuentran:

Nolito’s : con su Diamante Azul elaborada, con pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla EEUU style, mermelada de bacon, cheddar, bacon crunch, mayo ahumada y salsa Emmy.

: con su Diamante Azul elaborada, con pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla EEUU style, mermelada de bacon, cheddar, bacon crunch, mayo ahumada y salsa Emmy. Gottan : con su Lil Wayne, elaborada con brioche con parmesano y mozzarella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada 48 h, salsa Louisiana, cebolla crispy, bacon “Au Cheval” style y mayo ahumada.

: con su Lil Wayne, elaborada con brioche con parmesano y mozzarella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada 48 h, salsa Louisiana, cebolla crispy, bacon “Au Cheval” style y mayo ahumada. Moflete by Joe Burger : con su hamburguesa La Premiada, elaborada con carne de chuletón de ganadería nacional, queso cremoso trufado, sweet jamón ibérico, yema de huevo trufada, salsa PX y corteza de jamón.

: con su hamburguesa La Premiada, elaborada con carne de chuletón de ganadería nacional, queso cremoso trufado, sweet jamón ibérico, yema de huevo trufada, salsa PX y corteza de jamón. Smash Hiro : con su Meatrix, elaborada con carne de vacuno premium 100% smash, pulled beef, BBQ casera, doble queso ahumado, mayonesa al Pedro Ximénez y cebolla frita.

: con su Meatrix, elaborada con carne de vacuno premium 100% smash, pulled beef, BBQ casera, doble queso ahumado, mayonesa al Pedro Ximénez y cebolla frita. The VicBros Burger : con su Multiorgásmica 2.0, elaborada con brioche 24K con salsa Xtreme, carne fat smash con cheddar ahumado y costillar de Simmental deshilachado al bourbon, salsa F**King Champions y crujiente multiorgásmico.

: con su Multiorgásmica 2.0, elaborada con brioche 24K con salsa Xtreme, carne fat smash con cheddar ahumado y costillar de Simmental deshilachado al bourbon, salsa F**King Champions y crujiente multiorgásmico. Dalù : con su The Legend, elaborada con pan brioche, carne smash, queso cheddar americano, mermelada de bacon casera, costilla deshilachada al estilo Texas, cebolla crujiente y salsa de bacon ahumado.

: con su The Legend, elaborada con pan brioche, carne smash, queso cheddar americano, mermelada de bacon casera, costilla deshilachada al estilo Texas, cebolla crujiente y salsa de bacon ahumado. Bandido´s Burger : con su Alcapone 2.0, elaborada con briocheDark bañado en almíbar, smash de vaca rubia, cheddar rojo, cebolla caramelizada, cebolla crispy, bacon, chorreo de salsa Bandida, chili dulce y lluvia MAFIAPADANO.

: con su Alcapone 2.0, elaborada con briocheDark bañado en almíbar, smash de vaca rubia, cheddar rojo, cebolla caramelizada, cebolla crispy, bacon, chorreo de salsa Bandida, chili dulce y lluvia MAFIAPADANO. Delacalle Smash Burger : con su Crazy Bacon, elaborada con fat smash con queso cheddar ahumado, cheese & bacon brioche, base de salsa Emmy tostada, sticky bacon, crunchy onion y salsa Crazy Calle.

: con su Crazy Bacon, elaborada con fat smash con queso cheddar ahumado, cheese & bacon brioche, base de salsa Emmy tostada, sticky bacon, crunchy onion y salsa Crazy Calle. Madison : con su Miami Vice, elaborada con brioche rosa con polvo MIAMI, smash burger de chuletón, pulled pork estilo Tennessee, mermelada de guanciale, queso cheddar, baconcitos, sour cream y salsa VICE.

: con su Miami Vice, elaborada con brioche rosa con polvo MIAMI, smash burger de chuletón, pulled pork estilo Tennessee, mermelada de guanciale, queso cheddar, baconcitos, sour cream y salsa VICE. Tximist : con su TheQueen, elaborada con brioche negro con oro, chuletón smasheado, cheddar americano, cream cheese, costilla a baja temperatura 24 h, crujiente premium, salsa Emmy y lluvia de oro.

: con su TheQueen, elaborada con brioche negro con oro, chuletón smasheado, cheddar americano, cream cheese, costilla a baja temperatura 24 h, crujiente premium, salsa Emmy y lluvia de oro. Tarantín Chiflado : se presenta con La Bichota Pro Smash, elaborada con brioche de queso gratinado, smash de wagyu japonés con doble cheddar, bomba de queso ahumado frito, coronado con croqueta de Mac & Cheese y jeringa de salsa Pro Max.

: se presenta con La Bichota Pro Smash, elaborada con brioche de queso gratinado, smash de wagyu japonés con doble cheddar, bomba de queso ahumado frito, coronado con croqueta de Mac & Cheese y jeringa de salsa Pro Max. Dark Burger : con su Top 1, elaborada con carne de chuletón premium smash, Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar.

: con su Top 1, elaborada con carne de chuletón premium smash, Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar. Street Food : se presenta con La Gamberra VIP, elaborada con pan bañado en salsa cheddar y rebozado en Doritos Bits, fat smash, pulled pork, queso cheddar americano, salsa gamberra y bacon bits caramelizados.

: se presenta con La Gamberra VIP, elaborada con pan bañado en salsa cheddar y rebozado en Doritos Bits, fat smash, pulled pork, queso cheddar americano, salsa gamberra y bacon bits caramelizados. Está Rico: con su Noodle Queen, elaborada con 160 g de carne smash, queso gouda y cheddar fundido, salsa top secret, fideos Yakisoba estilo cantonés, pan brioche con glaseado asiático y una lluvia de tempura.

La decisión es del público

Como en cada edición, los asistentes podrán votar por su hamburguesa favorita escaneando el código QR del ticket. Tendrán que valorar tanto la calidad de los ingredientes como la originalidad, la presentación y más aspecto son importantes para alzarse con el título de Mejor smash burger de Gran Canaria.

Horarios y ubicación

El evento contará con entrada gratuita y se celebrará en INFECAR Feria de Gran Canaria en la avenida de la Feria, 1, en Las Palmas de Gran Canaria. Ofrecerá servicio en de lunes a jueves en horario de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas. La inauguración hoy, 4 de febrero, a las 19:30 horas.

The Champions Burger se consolida como el mayor festival de hamburguesas de España. Un evento que sigue batiendo récords, en 2025 consiguió 8 millones de visitantes y 300 hamburgueserías participantes, en una gira que visitó 57 localidades. Además, de su salto internacional llegando hasta París y Oporto.