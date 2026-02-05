Un Carnaval limpio y seguro: Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial para la fiesta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo del Carnaval de Las Vegas, con el objetivo de garantizar la convivencia, la protección de las personas asistentes, el correcto desarrollo de los actos programados y la recuperación de la normalidad en la ciudad tras cada jornada festiva.

La presentación del operativo ha estado a cargo de la alcaldesa, Carolina Darias, junto a los concejales de Limpieza y Carnaval, Héctor Alemán, y de Seguridad, Josué Íñiguez. El dispositivo permanecerá operativo durante toda la celebración del Carnaval 2026, que ya ha iniciado su programación con una elevada asistencia a galas y eventos.

Refuerzo de la seguridad

La alcaldesa ha subrayado que, aunque muchos de estos dispositivos no son visibles, resultan esenciales para el desarrollo de la fiesta en la calle. El objetivo municipal, ha señalado, es que el Carnaval se celebre en un entorno seguro, basado en la convivencia y el buen ambiente. En este sentido, ha agradecido la labor de la Policía Local, los bomberos y los equipos municipales de Seguridad y Emergencias, así como la planificación previa que acompaña a cada evento.

Presentación de los dispositivos de limpieza y seguridad para el Carnaval de Las Vegas. / LPR

El dispositivo de seguridad está integrado por los distintos cuerpos municipales, que trabajan de forma coordinada con otros cuerpos para garantizar la protección de las personas asistentes. La Policía Local desplegará efectivos en los principales espacios del Carnaval para la prevención de riesgos, la mediación en conflictos y la atención de incidencias.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha señalado que el operativo es el resultado de meses de trabajo y de la implicación de cientos de profesionales, lo que permite mantener niveles de incidencia reducidos durante el desarrollo del Carnaval.

Protección de colectivos vulnerables

La Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) centrará su labor en la atención a mujeres, menores y colectivos en situación de vulnerabilidad, con presencia en los Puntos Violeta y en las zonas de mayor afluencia. Por su parte, la unidad GOIA, junto a su Unidad Canina, reforzará los controles de acceso y seguridad, además de la prevención del consumo de alcohol y drogas en áreas restringidas.

El Servicio de Limpieza moviliza a 141 trabajadores y trabajadoras y 31 vehículos especializados

Los agentes de Tráfico y Movilidad regularán la circulación en los entornos de los eventos para garantizar el acceso de los servicios de emergencia y el cumplimiento de las restricciones de estacionamiento. Además, la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) comprobará que cada acto cuente con su correspondiente plan de seguridad y que las medidas estén correctamente implantadas.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) desarrollará tareas de prevención, control de pirotecnia y vigilancia de los recintos, mientras que la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (UTSE) supervisará el desarrollo de los eventos y mantendrá la coordinación entre los distintos cuerpos operativos. El dispositivo contará también con el apoyo del voluntariado de Protección Civil, que atenderá incidencias y orientará a la ciudadanía.

Dispositivo especial de limpieza

De forma paralela, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo exclusivo de limpieza para el Carnaval 2026, operativo desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo. El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha explicado que el operativo actúa antes, durante y después de cada evento para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene urbana.

El servicio moviliza a 141 trabajadores y trabajadoras y 31 vehículos especializados, entre los que se incluyen barredoras, hidrolimpiadoras y equipos de desinfección. El dispositivo funciona las 24 horas del día, organizado en actuaciones previas, limpieza durante los actos y una limpieza intensiva al finalizar cada jornada.

Más contenedores

Como refuerzo, se han instalado 111 contenedores adicionales de todas las fracciones —resto, orgánica, envases, vidrio y papel-cartón— y se ha ampliado la recogida selectiva. El ámbito de actuación abarca desde Mesa y López hasta Manuel Becerra, y desde la GC-1 hasta el Paseo de Las Canteras.

El plan contempla labores de barrido manual y mecanizado, baldeos, desinfección y retirada constante de residuos, con el objetivo de que los espacios públicos recuperen su estado habitual en el menor tiempo posible tras cada jornada del Carnaval.