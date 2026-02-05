El Cabildo ultima la compra de dos propiedades para la ampliación de la Biblioteca Insular de Gran Canaria

La Biblioteca Insular, en Las Palmas de Gran Canaria, se prepara para una nueva ampliación. El Cabildo da un empujón para adquirir los tres últimos inmuebles necesarios para el proyecto que pretende destinar toda la manzana a distintos espacios de la biblioteca pública, dando una cobertura mayor y más especializada a sus usuarios. Las negociaciones avanzan favorablemente en dos de los casos, a falta de terminar de concretar los acuerdos. El plan también abarca la restauración de otros edificios antiguos adyacentes que la corporación ya compró hace años a sus anteriores propietarios.

La titularidad de las tres piezas restantes, ubicadas frente a la Plaza de Las Ranas, corresponde a un particular y dos cadenas de comida rápida. El director insular de Presidencia, Pablo Rodríguez, explica que "la intención del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta de la Consejería de Cultura, es intentar completar la propiedad del edificio Palacete Quintana", a lo que añade: "Seguiremos poniendo nuestro empeño en conseguirlo".

"La biblioteca ofrece programas, actividades y servicios 24 horas que necesitan más espacio", indica la consejera de Cultura, Guacimara Medina

En esa línea, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, desgrana que "la idea es que se siga ampliando la biblioteca" con el objetivo de "ofrecer servicios de calidad" a la ciudadanía.

"Es la biblioteca pública de referencia de la Isla, donde tenemos muchísimos programas, actividades y ofrecemos servicios 24 horas. Todas estas cuestiones necesitan más espacio y es lo que estamos poco a poco ampliando", concluye.

Historia de la Biblioteca Insular

El primer edificio en albergar la Biblioteca Insular fue proyectado por el reconocido arquitecto modernista Fernando Navarro en el año 1898, y lo adquirió el Cabildo en 1986. Su inauguración no llegó hasta cinco años después y, desde entonces, ha atravesado distintas ampliaciones.

Ya en el año 2009, la corporación inició el proyecto para rehabilitar el edificio contiguo a su sede original, conocido como el Palacete Romántico o la Casa de Doña Úrsula Quintana Llarena. La adquisición se produjo en 2001, después de que permaneciese cerrado durante más de una década. Dicho inmueble, que hace esquina entre las calles Muro y Remedios, fue diseñado en 1870 por Manuel Ponce de León, un destacado urbanista que contribuyó a la construcción de la ciudad en el siglo XIX.

Primera ampliación

Las obras, que abarcaron tanto la reforma como la ampliación del espacio, se desarrollaron en 2011 con una inversión total de 2.600.000 euros, bajo la planificación de los arquitectos Carlos Díaz Gómez y Enric Torrent. Los trabajos, que finalizaron en diciembre de 2012, supusieron la adhesión de áreas de convivencia multidisciplinares e interrelacionadas, así como zonas de consulta abiertas y de libre acceso, optimizando unas instalaciones que se habían quedado insuficientes ante la creciente demanda.

Esta primera ampliación aportó 2.142,30 metros cuadrados a la superficie útil ya existente, haciendo un total de 4.226 metros cuadrados. A ello habría que sumar otros 1.323 metros cuadrados adicionales correspondientes al edificio de dos plantas que fue comprado por la corporación insular en 2022. Esta finca cuenta con una torre-mirador sobre la cubierta y un bajo con tres locales comerciales.

El inmueble adquirido en 2022 está pendiente de reforma, con el proyecto en fase de redacción

Uno de los tres locales solía ser el conocido asadero de pollos La Plazuela, ubicado en el número 2 de la calle Muro, cuya superficie es de 423 metros cuadrados. Las negociaciones, en este último caso, se prolongaron durante más de seis años, hasta que la familia Domínguez dio un ultimátum al Cabildo, puesto que el inmueble contaba con diversas ofertas por parte de franquicias y empresas multinacionales.

La institución insular lleva años detrás de estas parcelas para poder llevar a cabo el proyecto de ampliación. Una vez se formalicen las compras, deberá elaborarse un proyecto de uso que empate con los otros inmuebles que integran la biblioteca. Por lo pronto, se está redactando el proyecto de reforma de la finca adquirida en 2022, aún pendiente de licitación.

Usos y espacios actuales

En la actualidad, la Biblioteca Insular dispone de cuatro plantas con múltiples espacios y usos, con la posibilidad de hacer reservas en algunos de ellos. En la planta -1 se encuentran el punto de información, un espacio joven y un espacio violeta, así como dos aulas polivalentes de apoyo y un archivo de conservación de fondos patrimoniales.

La planta baja alberga un punto de información y préstamos, una zona de acogida, un buzón para devolver libros 24 horas y una sala de consulta de publicaciones periódicas. Asimismo, dispone de un salón de actos, una sala multimedia, un espacio juvenil e infantil de lectura y un rincón destinado a padres y madres.

En la planta 1 se puede encontrar otro punto de información, una sala de estudio 24 horas y el fondo general, además de una zona de reprografía y un espacio de préstamos interbibliotecarios. Por último, la segunda planta dispone de un área administrativa, una tercera aula de apoyo y una cafetería.

Recursos y actividades

La biblioteca, por su parte, ofrece a disposición de la ciudadanía exposiciones itinerantes con la posibilidad de concertar visitas guiadas para centros escolares. Entre las distintas actividades fijas se encuentran los clubes de lectura, el cineforum, iniciativas de bookcrossing o jornadas de cuentos tanto infantiles como adultos.

A ellas se suman otras actividades puntuales que se programan con una periodicidad semanal. Entre ellas se incluyen charlas, conferencias, seminarios, encuentros o talleres, entre otras.