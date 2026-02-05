Los edificios en rehabilitación de La Paterna acumulan medio centenar de avisos por filtraciones

El proyecto de rehabilitación de viviendas que se desarrolla en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, ha registrado alrededor de 50 avisos por filtraciones desde el inicio de las obras, coincidiendo con los episodios de lluvias intensas de los últimos meses. Las incidencias se han producido durante la ejecución de los trabajos en cubiertas de varios edificios incluidos en esta actuación municipal de gran escala.

La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, afecta a 819 viviendas distribuidas en 23 edificios y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad. En el transcurso de las obras, la retirada de cubiertas antiguas y la instalación de nuevas soluciones constructivas han obligado a aplicar sistemas provisionales de impermeabilización para evitar la entrada de agua.

Filtraciones durante los trabajos en cubiertas

Según los datos facilitados por el Consistorio, los avisos por filtraciones han sido puntuales y se han concentrado principalmente en los momentos en los que se retiraban cubiertas de fibrocemento con amianto, una actuación prevista en una veintena de edificios. En la mayoría de los inmuebles se ha optado por la colocación de láminas asfálticas autoprotegidas como medida temporal hasta la instalación de las cubiertas definitivas.

En aquellos edificios donde la tipología constructiva no permitía esta solución, los equipos técnicos han recurrido a alternativas como toldos, lonas y láminas de PVC, con el fin de contener las filtraciones mientras avanzaban los trabajos. Todas las incidencias notificadas han sido atendidas tras su detección, según el Ayuntamiento.

El edificio con mayor número de incidencias

El inmueble más afectado ha sido el edificio 12 de la calle Manuel de Falla, número 25, donde las lluvias coincidieron con las tareas de retirada del fibrocemento y limpieza de la cubierta. En este caso, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (Geursa), encargada de la dirección técnica de la obra, realizó visitas a las viviendas afectadas y activó medidas de emergencia, incluida la oferta de alojamiento alternativo para las familias.

Actualmente, la entrada de agua en este edificio se encuentra controlada y se están ejecutando las reparaciones interiores, que incluyen el secado de paramentos, la reposición de elementos dañados y la pintura completa de las viviendas. La nueva cubierta inclinada está prácticamente finalizada y los trabajos se centran en los remates y en la mejora de la impermeabilización.

Otros edificios y seguimiento vecinal

Además del edificio de Manuel de Falla, se han registrado avisos en los edificios 18, 19 y 20 de la calle Francisco Chueca, entre los portales números 2 y 12. En estos inmuebles se han realizado labores de limpieza, impermeabilización provisional y el inicio de la instalación de las cubiertas definitivas, cuyos trabajos continúan en ejecución o están previstos para las próximas semanas.

Del total de avisos recibidos, las viviendas más afectadas han sido cuatro situadas en la última planta del edificio 12, cuyos daños se encuentran en proceso de reparación. En el conjunto del barrio, las medidas adoptadas han permitido mejorar de forma significativa la situación en todas las incidencias notificadas.

Un proyecto de alcance urbano

Para la gestión de estos avisos, Geursa ha habilitado un equipo específico de atención, con un teléfono y un correo electrónico exclusivos para los vecinos, además de personal técnico, administrativo y trabajadoras sociales que realizan un seguimiento individualizado de cada caso.

La rehabilitación de La Paterna cuenta con una inversión global de 19,2 millones de euros, financiados en un 70% con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea y en un 30% con fondos municipales. Las actuaciones se desarrollan en edificios situados en las calles Manuel de Falla, Francisco Chueca y Ruperto Chapí, y continúan avanzando mientras se resuelven las incidencias derivadas de las lluvias.