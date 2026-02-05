No habrá huelga de guaguas en Carnaval: la empresa y los empleados alcanzan un principio de acuerdo

Guaguas Municipales y el comité de huelga han alcanzado este jueves un principio de acuerdo que permitirá desconvocar la huelga prevista para los días 6, 7 y 8 de febrero, coincidiendo con el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El entendimiento pone fin, al menos de forma provisional, a un conflicto laboral que amenazaba con afectar a uno de los servicios esenciales de la ciudad en plena celebración festiva.

El acuerdo es el resultado de varias jornadas de negociación entre la dirección de la empresa municipal y los representantes de los trabajadores, tras el preaviso de huelga presentado el pasado 26 de enero por el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG). Entre los puntos centrales del pacto figura el compromiso de aplicar actualizaciones salariales para toda la plantilla durante el periodo 2025-2027, una de las principales reivindicaciones planteadas por el comité de huelga.

Mejoras laborales y negociación del convenio

Además del apartado retributivo, el principio de acuerdo incluye avances en las condiciones sociales del personal y la fijación de un calendario intensivo de reuniones para reanudar y acelerar la negociación del nuevo convenio colectivo. Este proceso, que continúa abierto, ya había registrado avances en cuestiones concretas, según ambas partes.

Entre los acuerdos ya materializados se encuentra la realización de la formación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) dentro de la jornada laboral, así como la actualización retributiva correspondiente a 2024, medidas que habían sido objeto de debate en los últimos meses y que forman parte de las demandas históricas de la plantilla.

Impacto en el servicio público

Desde la dirección de Guaguas Municipales se ha subrayado que el clima de diálogo y la voluntad de acuerdo han sido determinantes para desbloquear la situación. La empresa considera que el entendimiento alcanzado contribuye a reforzar la estabilidad interna y repercute directamente en la calidad del servicio que utiliza a diario una parte significativa de la población de la capital.

La desconvocatoria de la huelga garantiza la prestación del servicio de transporte público durante la celebración de la final del concurso de murgas adultas, uno de los actos con mayor afluencia del Carnaval. Este aspecto era especialmente relevante ante la previsión de miles de desplazamientos hacia el entorno del parque Santa Catalina y otras zonas de la ciudad.

Contexto y próximos pasos

El principio de acuerdo no supone el cierre definitivo de la negociación colectiva, pero sí un punto de inflexión en un conflicto que había elevado la tensión en los días previos al Carnaval. Las partes se han comprometido a mantener el diálogo en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo global que dé estabilidad a la empresa municipal a medio plazo.