Nuevos bancos más resistentes en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus para mejorar confort y seguridad

La actuación mejora la durabilidad del mobiliario urbano en un entorno especialmente expuesto al ambiente marino

Los bancos renovados en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus.

Los bancos renovados en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Culminan los trabajos de sustitución de los bancos situados en los Jardines del Atlántico, en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus, una actuación orientada a mejorar el confort, la seguridad y la durabilidad del mobiliario urbano en un espacio especialmente expuesto al ambiente marino.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Díaz, acompañado por el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, ha visitado el resultado final de una intervención que mejora de forma directa el uso cotidiano de este enclave por parte de vecinos, vecinas y visitantes.

Adaptación al entorno costero

Carlos Díaz ha explicado que la actuación responde a la necesidad de adaptar el mobiliario urbano a un entorno costero especialmente exigente, apostando por soluciones más resistentes y duraderas. Según ha señalado, la renovación permite mejorar el confort de las personas usuarias y reducir el deterioro del espacio público.

Los concejales Héctor Alemán y Carlos Díaz junto a los bancos renovados en la trasera del Alfredo Kraus.

Los concejales Héctor Alemán y Carlos Díaz junto a los bancos renovados en la trasera del Alfredo Kraus. / LPR

Los trabajos se han desarrollado a lo largo de un tramo de 222,80 metros, donde se han retirado y demolido los bancos existentes en 12 tramos para su sustitución por nuevos elementos. La intervención ha supuesto una inversión de 122.153,63 euros.

Mejoras estructurales

Los nuevos bancos mantienen las dimensiones de los anteriores, pero incorporan mejoras estructurales destinadas a aumentar su resistencia frente a las condiciones ambientales. Entre ellas, se ha reducido el vuelo del banco de tres metros a 1,50 metros, se ha incorporado doble apoyo y se ha incrementado el número de patas, medidas que disminuyen el impacto del ambiente marino sobre la estructura y prolongan su vida útil.

Además, se ha optimizado el recubrimiento de la armadura para reforzar la protección frente a la corrosión, garantizando un mobiliario urbano más robusto y adecuado para un espacio tan singular y frecuentado como los Jardines del Atlántico.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora continua del espacio público, con el objetivo de ofrecer entornos más confortables, seguros y duraderos en los distintos barrios y espacios de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en aquellas zonas con mayor exposición a las condiciones ambientales.

