Las Palmas de Gran Canaria aprueba mejoras salariales para su Policía Local y Agentes de Movilidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves, en Junta de Gobierno, la modificación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo y su traslación a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los puestos de la Policía Local (oficial, subinspector e inspector) y Agentes de Movilidad, lo que permitirá incrementar de forma progresiva el complemento de destino de estos empleos municipales.

El acuerdo reconoce la mayor complejidad funcional, transversalidad y responsabilidad que asumen estos puestos en el desempeño diario de sus funciones, una circunstancia que ha sido analizada y validada en el marco de la Mesa General de Negociación de Materias Comunes celebrada el pasado mes de diciembre.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que con la aprobación "culminamos un trabajo técnico y negociador que permite adaptar la valoración de estos puestos a la realidad actual de sus funciones”.

Explicó que el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo es el instrumento que sirve para medir, con criterios objetivos, la dificultad, responsabilidad y especialización de cada puesto municipal, "y es la base para fijar determinados complementos retributivos”. Martín ha subrayado que la modificación aprobada supone reconocer formalmente que la labor de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad "ha ganado en complejidad y exigencia".

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que la aprobación supone un reconocimiento a la labor que hacen los agentes, de tal manera que mejoran un punto en ese complemento de destino en 2026 y un segundo en el 2027, cerrando así un acuerdo que mejora sus condiciones laborales con el objetivo de "seguir siendo una de las ciudades más seguras de España y prestar el mejor servicio posible a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria”.

¿Qué es el complemento de destino?

El complemento de destino es una parte del salario del personal público que está vinculado al nivel del puesto que desempeña y a las características del mismo, como su responsabilidad, dificultad técnica o grado de especialización. Su cuantía depende directamente de la valoración asignada a cada puesto dentro de la Relación de Puestos de Trabajo.

La modificación aprobada establece un incremento de dos niveles en el complemento de destino de los puestos afectados, que se aplicará de manera escalonada durante los ejercicios 2026 y 2027, con cargo al presupuesto municipal.

Desde el Ayuntamiento añaden que a lo largo del mandato también se ha aprobado, en el marco de la Mesa General de Negociación de Materias Comunes, el nuevo Programa de Mejora del Rendimiento y Digitalización, un instrumento que permite reconocer el compromiso, la dedicación y la iniciativa del personal municipal a través del complemento de productividad, así como las nuevas instrucciones horarias de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad para el periodo 2026-2029, vigentes desde el pasado mes de diciembre.

El Consistorio ha incorporado recientemente a 45 nuevos agentes de la Policía Local que están realizando su periodo de prácticas. El refuerzo continuará con la actual convocatoria de 57 nuevas plazas de agente dentro de la convocatoria unificada promovida por el Gobierno de Canarias, que suma un total de 180 plazas para diferentes ayuntamientos de las Islas, siendo el de Las Palmas de Gran Canaria el que mayor número de plazas convoca.