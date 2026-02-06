Capital Europea de la Cultura
Santa Catalina acoge la primera ‘Jam en la Plaza’, una apuesta por el talento emergente de la candidatura LPGC'31
El proyecto arranca este viernes con una jam musical abierta y un ‘live painting’ en la trasera de la plaza, y continuará con dos nuevas sesiones programadas para el 20 de febrero y el 6 de marzo
Las Palmas de Gran Canaria continúa desarrollando acciones culturales vinculadas a su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con el lanzamiento de ‘Jam en la Plaza’, un proyecto que apuesta por trasladar la música al espacio público como lugar de encuentro artístico y ciudadano. La primera edición se celebrará este viernes 6 de febrero, entre las 17:00 y las 22:00 horas, en la marquesina de espejos situada en la trasera de la plaza de Gran Canaria, en el entorno de Santa Catalina.
La iniciativa se concibe como una ‘jam circular’, un formato basado en la improvisación musical y la participación espontánea de artistas, con el objetivo de dinamizar la escena local, favorecer el intercambio creativo y acercar la música a la ciudadanía fuera de los circuitos habituales. El proyecto está coordinado por el músico y productor Kilian B. Millares, impulsor de este modelo de encuentros artísticos en espacios no convencionales.
En esta primera cita participarán artistas con trayectoria dentro de la escena musical, como Alan Himar (Nala Rami), Faye Nikita (Rebel Free Souls) y Diego Zapata (LIANE), entre otros músicos que se irán sumando a lo largo de la sesión.
Arte visual en directo con formato colaborativo
De forma paralela a la música, el evento incorporará un ‘live painting’ a cargo de la artista polaca Patrycja Mladenowa, conocida como Empatía, ampliando la propuesta cultural con una intervención visual realizada en tiempo real y reforzando el carácter multidisciplinar de la acción.
‘Jam en la Plaza’ parte de la experiencia de la plataforma Asajam, dirigida por el propio Millares, que desde hace años organiza encuentros musicales con artistas locales y extranjeros en distintos puntos del Archipiélago. Estos encuentros han reunido a músicos de diversas edades y estilos, fomentando la conexión a través de la improvisación y el uso compartido del espacio público.
Continuidad del proyecto
El coordinador del proyecto destaca que este tipo de iniciativas favorecen la creación de sinergias entre músicos residentes en diferentes municipios y promueven un modelo de participación cultural abierto, sin ensayos previos ni estructuras cerradas.
Tras esta primera edición, ‘Jam en la Plaza’ continuará con dos nuevas sesiones programadas para el 20 de febrero y el 6 de marzo, completando un ciclo de tres encuentros. La propuesta aspira a consolidarse como un espacio estable de creación espontánea en la calle, reuniendo a artistas locales junto a músicos de referencia del ámbito nacional e internacional y reforzando el papel de la cultura urbana dentro de la programación vinculada a la candidatura cultural de la ciudad.
