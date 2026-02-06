Las Juntas de Distrito de Las Palmas de Gran Canaria aprueban sus presupuestos para 2026

Las cinco Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han aprobado este viernes sus presupuestos para 2026, que suman 21.822.157,26 euros. De este modo, la aprobación inicial de los Presupuestos Generales Municipales de 2026 continúa su tramitación. En total, las cuentas del Consistorio para este año ascenderán a 558,9 millones de euros, con un incremento del 7,3% respecto al ejercicio anterior.

Las sesiones han sido dirigidas por la concejala Betsaida González en el Distrito Ciudad Alta; el concejal José Eduardo Ramírez en el Distrito Centro; la concejala Nina Santana en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira; el concejal Héctor Alemán en el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme; y la concejala Esther Martín en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Los Presupuestos Generales Municipales incluyen 781.314,36 euros para el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira; 761.109,73 euros para el Distrito Centro; 912.708,19 euros para el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme; 755.546,66 euros para el Distrito Ciudad Alta; y 698.341,71 euros para el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. A estas cifras hay que añadir el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado en el ámbito de los distritos, con 17,2 millones de euros de presupuesto.

Asimismo, en las sesiones celebradas también se dio cuenta de las inversiones previstas en los cinco distritos de la ciudad, que sumarán un total de 103,58 millones de euros.

Próximas fechas

La tramitación de los Presupuestos sigue adelante. Así, el próximo lunes 9 de febrero serán presentados en el Consejo Social de la Ciudad. El jueves 12 se celebrará una nueva Comisión de Pleno de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas, en la que se dictaminará el Presupuesto General del Ayuntamiento para que, finalmente, el miércoles 18 de febrero se lleve a cabo un Pleno extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto.

En caso de que el acuerdo plenario lo apruebe, el documento será sometido a un periodo de exposición pública de 15 días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). Durante este plazo, las personas interesadas podrán presentar alegaciones, que deberán ser resueltas antes de la aprobación definitiva del Presupuesto en un Pleno posterior.